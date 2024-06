Rituály na pohodové ráno jistě znáte, ale co ty, které vám pomohou udělat pomyslnou tečku za vaším dnem? Jak se večer hodit do klidu a zároveň „ukončit“ svůj den a připravit se na ten další? Rad a tipů na večerní rituály je spousta, přinášíme vám proto ty nejlepší, a samozřejmě i něco navíc.

1. Buďte vděčná

Ne nadarmo se říká, že vděčnost je klíčem ke štěstí. Zamyslete se tedy každý večer nad vším, za co můžete být vděčná, a poděkujte za každodenní maličkosti, které se vám ten den staly. Čím více takových věcí najdete, tím více vám jich život dá.

2. Sdílejte

Najděte si každý den chvilku a sedněte si se svým partnerem, rodinou nebo třeba se svou kočkou a řekněte, jaký jste měla den a co jste prožila a zažila. Sdílení prohlubuje vztahy a pomůže vám cítit se lépe, ať už se stalo cokoli.

3. Připravte se

Před ulehnutím do postele omezte umělé osvětlení a záření z obrazovek. Vyvětrejte, nastříkejte si na polštář sprej z levandule, prostě se nalaďte na příjemné a ničím nerušené spaní.

4. Vypište se

Ať už se rozhodnete pro psaní klasického deníku, nebo pro stále populárnější Deník vděčnosti, ani v jednom případě neuděláte chybu. Psaní má na naši psychiku takřka terapeutický vliv, tak mu zkuste dát šanci.

5. Vizualizujte

Zapojte svou fantazii a představujte si do nejmenších detailů, jak bude v ideálním případě probíhat váš následující den. Jak se budete cítit a co budete dělat? Vytvořte si pro sebe tu nejlepší možnou realitu a těšte se na příjemné věci.

6. Nezapomeňte na afirmace

Patří totiž k nejpoužívanějším a nejúčinnějším technikám, jak si účinně naprogramovat své podvědomí, cítit se dobře a vytvářet tak snadno pozitivní myšlenky či změnit pohled na sebe sama.

Jak na mantry

Jsou velmi účinným nástrojem, který vám pomůže přeprogramovat vaši mysl tak, abyste konečně žila život, po jakém toužíte. Jak na ně? Nejprve se rozhodněte, s čím chcete začít, například chcete-li posílit svou sebelásku, můžete si říkat: „Miluji se a přijímám taková, jaká jsem. Cítím se skvěle ve svém těle.“ Toužíte po lásce? Zkuste například: „Přitahuji do svého života lidi, kteří umějí rozdávat lásku. Je pro mě bezpečné cítit a přijímat lásku.“

Co dalšího večer dělat?

Meditujte: Nejenže si vyčistíte hlavu a zrelaxujete tělo i mysl, ale také se nádherně zklidníte, což vám pomůže snadněji usnout.

Nejenže si vyčistíte hlavu a zrelaxujete tělo i mysl, ale také se nádherně zklidníte, což vám pomůže snadněji usnout. Čtěte: Lepší efekt, než sledování televize v závěru dne, na vás bude mít knížka. Chopte se jí protentokrát místo ovládače.

Lepší efekt, než sledování televize v závěru dne, na vás bude mít knížka. Chopte se jí protentokrát místo ovládače. Plánujte: Aby vás v noci nebudily povinnosti následujícího dne, sepište si večer seznam všeho, co budete potřebovat zařídit a udělat.

Aby vás v noci nebudily povinnosti následujícího dne, sepište si večer seznam všeho, co budete potřebovat zařídit a udělat. Poslouchejte: Před spaním je skvělou volbou poslouchat podcast v oblasti, která vás zajímá, nebo třeba příjemnou, uklidňující hudbu.

Před spaním je skvělou volbou poslouchat podcast v oblasti, která vás zajímá, nebo třeba příjemnou, uklidňující hudbu. Relaxujte: Odpočinek je důležitý, takže si dovolte jen tak nic nedělat. Napusťte si horkou vanu plnou pěny, dejte si dvojku vína, zapalte svíčku a užívejte si sladkého nicnedělání.

Jak si představit dokonalý den?

Pohodlně si lehněte do postele, zavřete oči a začněte si představovat, jak bude probíhat váš den od samého probuzení až do konce, a to včetně pocitů a nejmenších detailů. Například: Probouzím se v sedm hodin krásně odpočatá a vstávám s lehkostí a dobrou náladou. Mám dostatek času, abych si stihla vychutnat ranní kávu a připravit se do práce. Cestou do práce je krásně, nejsou žádné kolony… Během své vizualizace buďte konkrétní a hlavně se u toho nezapomeňte usmívat a cítit se skvěle.

Náš tip: Deník vděčnosti

Používají ho zejména lidé, kteří chtějí zaměřit svou pozornost na pozitivní věci ve svém životě. Zaznamenávají si do něj události a věci, za které jsou vděční.

Text: Lucija Veselá