Rivalky mezi slavnými ženami: Které celebrity si nemohou přijít na jméno?

V legendárním seriálu Sex ve městě byly coby Carrie a Samantha nerozlučné kamarádky, jakmile ale zhasly kamery, tak se k sobě chovaly úplně jinak. Podle zákulisních informací se Kim nedokázala přenést přes to, že Sarah má dvakrát větší honorář. Sarah se zase nelíbilo, že Kim dostává v seriálu čím dál víc prostoru, protože prý byla u diváků oblíbenější.

Mariah Carey a Nicki Minaj

Svár mezi nimi vznikl v roce 2013, kdy obě divy seděly v porotě pěvecké soutěže American Idol. Zjevně si nesedly a neshody se ani nesnažily skrývat. Během vysílání se navzájem urážely a později se očerňovaly i skrz média. V jednom rozhovoru Mariah Carey prohlásila, že to bylo jako pracovat v pekle se Satanem. Nicki na to v jiném rozhovoru reagovala slovy: „Nehodlám se hádat s její zku*venou výsostí.“ Také řekla, že kdyby u sebe měla pistoli, tak by kolegyni nejraději na místě zastřelila.