Rizikové vztahy: Kdy opustit partnera, i když ho stále milujete?

Alkohol, drogy, závislosti

Ať už se to stalo jakkoliv, že se po vašem boku ocitl alkoholik či na jiných látkách závislý muž, jste v opravdu nelehké situaci. Srdce a možná i rodinná situace vám velí dát mu šanci a zachránit ho, rozum tuší, že by to mohlo být fatálně destruktivní. Pokud je milovaný závislý člověk prokazatelně ochotný spolupracovat a léčit se, je jen na vás a vaší síle, zda mu dáte ještě šanci. Nemusí to totiž být špatně! Neměla byste na to ale být sama, měla by za vámi stát rodina nebo nejbližší přátelé. Je však smutnou pravdou, že vyléčení ze závislosti na alkoholu či drogách nebývají v mnoha případech trvalá, a naopak recidivy jsou poměrně časté. Nicméně šanci si zaslouží každý, avšak v tomto případě raději jen jednu! Dlouhodobá závislost vždy táhne ke dnu nejen závislého, ale i jeho partnera.