Říznete se při každém holení? Víme, co dělat, abyste se vyhnula zranění žiletkou

Pozor na těsné oblečení

Ideální je se holit večer předtím, než půjdete do postele, takže čerstvě oholenou pokožku nebude dráždit žádná látka. Pokud to však nejde, dbejte na to, abyste oblékla spíš bavlněné spodní prádlo, v němž může pokožka dýchat. To samé se týká i kalhot, vyhněte se těsným střihům a umělým materiálům, zejména silonkám. Stačí pár hodin, než se kůže vzpamatuje a vrátí se do normálu.