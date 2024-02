Rok karmické odplaty: Letos dostanete, co jste posledních 9 let zaseli, shodují se numeroložka a čarodějnice

A co to pro nás tedy znamená? Jednoduše řečeno se bude dařit těm, kteří konají dobro, nejsou sobečtí a ostatním neškodí. Naopak ti, kteří druhým ubližují a jdou takzvaně „přes mrtvoly“, budou po zásluze potrestáni. Ne nadarmo se říká, že „boží mlýny melou pomalu, ale jistě“.

Určitě není třeba se zbytečně bát, dostanete prostě jen to, co si zasloužíte. Takže pokud jste doposud nikomu úmyslně neškodila, pracovala na sobě a byla přejícná, bude se vám v tomto roce obzvlášť dařit, a to ve všech směrech. Proto se také letos vyvarujte sobeckých činů, záště, pomlouvání a dalších negativních interakcí s druhými. Protože to, na co zaměřujete svoji pozornost, roste.

MAGICKÁ OSMIČKA

Letošní rok se pojí s číslem osm, které v numerologii reprezentuje karmu, osud, završení a nový začátek, ale také ambice, cílevědomost a bohatství. A kvůli čemu patří toto číslo právě roku 2024? Odpověď je snazší, než byste si zprvu mohla myslet! Když totiž sečtete čísla letopočtu 2024 (2 + 0 + 2 + 4), vyjde vám právě 8.

CO NÁS ČEKÁ

„Rok plný chaosu, přírodních katastrof, politických změn,“ začíná předpověď čarodějky Zdeňky Košanové. „Roj povodní a extrémních mrazů, léčebných a vědeckých úspěchů, nerovností a nestability. Země se bude otřásat v základech,“ pokračuje ve výčtu toho, co nás letos čeká a nemine. „Svět se mění a my s ním,“ uzavírá uznávaná čarodějka. I numeroložka Kristina Egiazarova to vidí obdobně: „Letošek je též svázaný s ekonomikou, protože osmička je také číslem peněz, s přírodními pohromami, někde i s občanskými nepokoji.“

POUČTE SE Z CHYB

Sama dobře víte, že se vám v životě určité situace stále opakují, že jste v nich, jak se říká, zacyklená, a to až do doby, než k nim konečně začnete přistupovat jinak. Pokud totiž děláte věci stále stejným způsobem, nemůžete čekat jiný výsledek, a to ať už v práci, ve vztazích, nebo třeba v lásce. „Tento rok bude opravdu zajímavý, je rokem karmy, tedy spravedlnosti, a je proto důležité projít si všechny své životní lekce. Když se z nich nepoučíte, budou se násobit a stále se opakovat,“ potvrzuje numeroložka.

INVESTUJTE SPRÁVNĚ

Pokud zvažujete, jak se připravit na případnou ekonomickou krizi, zda investovat do cizí měny, do zlata, Kristina Egiazarova radí: „Investujte hlavně sama do sebe, do osobního rozvoje, vzdělávání, udělejte si z toho návyk, to je ta nejlepší investice, jakou můžete udělat.“

SOUZENA ZA „ZÁSLUHY“

„Dostanete odezvu za všechny vaše činy za posledních devět let. Takto dlouhou dobu jste si dělala to, co jste chtěla, a tento rok za ně budete souzena. Každý člověk sám za sebe a zároveň i celé lidstvo jako celek. Je důležité se toho nebát, protože karma neznamená jen všechno špatné. Takže jestli jste v předešlých letech konala dobro a poučila se ze svých lekcí, tak se vám v tomto roce bude dařit a „vyrostete“, a to jak po fi nanční, tak i pracovní či vztahové stránce. Letošek je totiž i rokem, ve kterém bude hodně manželství, lásky a dětí,“ uklidňuje pozitivním dopadem numeroložka.

MYSLETE NA NÁSLEDKY

Aby byl pro vás tento rok tím nejlepším vašeho života, je třeba dělat věci uvážlivě a myslet na možné následky. Vyvarovat se zákeřnostem, pomluvám, nepřejícnosti i závisti. Věnovat se sama sobě, svému rozvoji a věcem, které vás baví a naplňují. Karma je tu totiž také od toho, aby ukončila, co vám již neslouží, a pokud na završení určitých věcí stále nemáte odvahu, je dost pravděpodobné, že vám s tím pomůže, a to trochu ráznějším způsobem. Důležité je se nebát, konat dobro a očekávat pozitivní výsledky. Nebylo-li vám doposud, stejně tak jako mně, přáno v lásce, tento rok budeme dozajista i v tomto směru konečně šťastné.

Jak si vylepšit karmu

OMLUVTE SE – pokud vás trápí černé svědomí, že jste někomu ublížila, seberte odvahu a omluvte se. Přijměte za své chování odpovědnost. To je první krok k nápravě.

S PRAVDOU VEN – ačkoli někdy bolí, je důležité nelhat, protože lež negativně ovlivní vaši karmu. Neubližujte tedy sama sobě a ostatním lhaním a postavte se k věcem čelem a říkejte je tak, jak doopravdy jsou.

BUĎTE VDĚČNÁ – v každodenním spěchu mnohdy zapomínáme na vše dobré a krásné, co ve svých životech máme. Vyhraďte si každý den chvíli na to, abyste vědomě poděkovala za vše, co máte.

ODPUSŤTE – jednak sama sobě za chyby, které jste udělala, přijměte za ně odpovědnost a již se dál nesuďte. Stejně tak odpusťte chyby a příkoří, které byly spáchané na vás druhými.

NEŠKOĎTE – to, co děláte jiným, se vám totiž vrátí jako bumerang. Nedělejte tedy ostatním to, co nechcete, aby se stalo vám. Neškoďte, neintrikujte, nepomlouvejte.