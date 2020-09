Romana má nového přítele Miroslava. Lidsky vše funguje skvěle, ale v posteli to trochu skřípe, alespoň podle Mirka. Romana je z toho v rozpacích a s každým dalším sexem je to horší a horší.

S Mirkem jsme spolu asi čtvrt roku. Potkali jsme se na dovolené v zahraničí a dali jsme se do řeči. Když jsme zjistili, že oba žijeme v Praze, tak jsme si vyměnili telefonní čísla. Loučili jsme se s tím, že jednou někam zajdeme.

Hned další týden mi Mirek psal, šli jsme spolu do kina a pozvolna jsme spolu začali randit. Zatím spolu nebydlíme, ale Mirek má vlastní byt, takže u něj několikrát do týdne přespím. Je to taková přechodná fáze, ale není kam spěchat, Mirek je jen o rok starší než já.

Oba jsme předtím měli několik vztahů, já jsem dokonce s jedním expřítelem více než dva roky žila v jedné domácnosti. Pokud jde o sex, nikdy jsem s ním ve vztahu neměla žádné problémy. Žádný expřítel mi nenaznačil, že bych dělala něco špatně.

Proto jsem byla tak překvapená, když mi Mirek po několika týdnech vztahu řekl, že jsem špatná milenka. Nedal mi to najevo nijak hrubě, naopak snažil se to říct citlivě a hned dodal, že mě má stejně rád. Jenomže, jak se dá taková věc říct citlivě…

Nejhorší na tom všem je, že mně náš sex přišel do té doby naprosto v pořádku. Milování s Mirkem jsem si užívala a myslela jsem si, že on to má podobně. Samozřejmě ze začátku to nebylo perfektní, ale to je podle mě normální, než si na sebe partneři víc zvyknou.

Od té doby, co mi Mirek řekl, že jsem špatná milenka, na to během sexu pořád myslím. Bojím se něco udělat, přemýšlím nad každým pohybem a to celou situaci samozřejmě ještě zhoršuje.

Moje sebevědomí je na bodu mrazu a výsledek je ten, že se sexu snažím vyhýbat. Neustále hledám nějaké výmluvy, proč to nejde nebo proč nemůžu u Mirka přespat. Přitom ho miluju a bojím se, že ho ztratím.

Samozřejmě jsem se o tom snažila s Mirkem mluvit a zjistit, co konkrétně mu vadí. Řekl mi, že se málo odvážu a že je sex se mnou nuda. Snažím se, aby to tak nebylo, ale nemyslím si, že bych dělala něco špatně.

Aktuálně mám ale tak nízké sebevědomí, že na tom možná něco pravdy bude. Nevím, co dělat dál. Kvůli mým výmluvám se vídáme méně a cítím, že o něj přicházím. To ale rozhodně nechci, Mirka miluju a všechno ostatní nám funguje skvěle.

Nijak mu nevyčítám, že mi to řekl, naopak si cením jeho upřímnosti. Ale i když nechci, tak mě jeho slova zasáhla a v posteli jsem teď úplně paralyzovaná.