(ROMANA, 56): Třináctá komnata dvojčat mého přítele je velmi temná

Romana viděla něco, co vidět neměla – dceru a syna svého přítele, kteří se však k sobě chovali úplně jinak, než se sourozenci chovají. Má Romana svému příteli tuto třináctou komnatu otevřít, anebo má zůstat zavřená?

Mnoho rodin má svou třináctou komnatu, ani „třináctka“ naší rodiny není k chlubení, ale všichni o ní víme. V našem případě mají „otevřené dveře“ obrovský smysl, neboť se týkají jednoho člena rodiny a neléčené závislosti na alkoholu, která v rodině i v jeho osobním životě nadělala spoustu zla.

Třináctá komnata rodiny mého přítele je však pevně zavřená, a navíc o ní pravděpodobně nikdo neví – tedy až na mě. Otázkou je, zda je k něčemu dobré a pro něco užitečné, abych příteli řekla, co vím, co jsem minulý rok před silvestrem viděla.

S přítelem jsem čtyři roky. Jsem nesmírně ráda, že jsme se potkali, že jsme se našli, že máme jeden druhého. Vojta pro mě znamená opravdu moc. Láska do mého života přišla naprosto nečekaná a vlastně i nezvaná.

Bylo mi jednapadesát let a na vztahy jsem již rezignovala. V partnerském životě se mi nedařilo a mužům jsem už příliš nevěřila. Nějak jsem na ně neměla štěstí. Vdaná jsem byla dokonce dvakrát, vždy to skončilo stejně – odešel k jiné. Asi nemusím nikomu vyprávět, jak těžké bylo vyléčit bolavé srdce a slepit na kousky rozsekané sebevědomí a k tomu se protloukat s dvěma dětmi.

Po druhém rozvodu jsem ještě pár známostí, spíše pár pokusů o ně, měla. Jenže normálních nezadaných mužů ve středním věku je dle mých zkušeností minimum. Rezignovala jsem tedy a začala se věnovat sobě. Což mi asi prospělo, protože se v mém životě objevil úžasný chlap, který o mě velmi stál.

Vojta to se mnou neměl v počátku lehké, ale miloval mě, měl se mnou trpělivost a počkal si, až roztaji. Ale proč to celé píšu? Vojtu zkrátka nechci ztratit! Jenže i tak se ve mně vše pere, myslím, že jako táta těch dvou by měl vědět, jaký vztah k sobě jeho děti ve skutečnosti mají.

Přítel je rozvedený, s bývalou ženou vychází velice dobře (to je celý Vojta!), z manželství má dvouvaječná dvojčata – jeho a jí. Dvojčata vyrůstala od svých čtrnácti let odděleně. Bylo to tenkrát jejich přání, které rodiče respektovali. On chtěl zůstat u Vojty, ona u Kláry.

Když bylo dvojčatům dvacet, odstěhovala se od rodičů do bytu po babičce, ona se stěhovala dřív, on se nastěhoval později. Klára i Vojta byli rádi, že se děti osamostatnily a že k sobě opět našly cestu. Oba studují vysokou školu a třípokojový byt s nimi užíval ještě jeden jejich známý, který jim de facto platil náklady na bydlení. Známý se ale před časem odstěhoval, kdo ví, jaký to mělo důvod…

Bohužel jsem před rokem byla na jedné rodinné předsilvestrovské sešlosti svědkem něčeho, co bych raději nevěděla a neviděla. Stavovali jsme se tehdy na chatě Kláry a jejího druhého muže, bylo tam spoustu přátel a pochopitelně i Vojtovy děti.

Slyšela jsem ženský hlas: „Neblbni, někdo nás uvidí, všude se tu motá lidí, byl by to šílený průšvih… Nech toho…“ On jí cosi odpověděl a pak jsem už slyšela jen ženské chichotání a zvuky... Zvuky, které se ozývají, když dva prožívají ty nejintimnější chvilky. Hlasy se ozývaly z bývalého dřevníku ve stodole, kam ale nyní nikdo nechodil – nebylo proč, nový dřevník byl u domu. Já si šla ten večer za stodolu zakouřit. Kouřila jsem tajně, přítel to nemá rád a z jeho rodiny nikdo nekouří. Já si zapálím jen velmi příležitostně, většinou když si dám skleničku.

Cigaretu jsem si ale nakonec nezapálila a od stodoly jsem potichu odešla. Nicméně jsem nešla do domu, ale čekala, zda ze stodoly opravdu vyjdou ti dva. Vyšli! Ona si upravovala oblečení, on jí pomáhal. Byla jsem v šoku. Později doma jsem si říkala, že byli třeba opilí anebo si užili nějakou drogu.

Nyní jsem přesvědčená, že se nestalo ani jedno z toho! Ti dva k sobě cítí mnohem více než „jen“ sourozeneckou lásku! Už je to rok, co vše vím a za ten rok se nic nezměnilo. Vidím to na nich, když se u přítele potkáme, všímám si jejich chování na rodinných sešlostech, vnímám to z událostí a situací, které přítel s dětmi řeší.

Myslím, že to nikdo jiný nevidí a nikdo z rodiny nemá o jejich vztahu ani tušení. Hrozně moc mě to celé trápí, už několikrát jsem byla odhodlaná vše příteli říct, ale bojím se, že udělám v celé rodině zlo, že přítele nakonec ztratím.

Už párkrát v životě jsem zažila, že se podobná situace obrátila proti člověku, který vynesl pravdu na světlo. Stále doufám, že vše vyřeší čas, že se něco stane. Že ti dva poberou rozum a třeba potkají někoho jiného. Jednoduše se normálně zamilují.