1. Angínovník

Nádherně kvetoucí rostlina s názvem, který leccos napovídá, vám v bytě udělá nejen velkou parádu, ale bude i vaší první pomocí v případě, že pocítíte úporné škrábání v krku. Jmenuje se totiž angínovník.

Pokud se o vás bude pokoušet angína, budete mít zduřelé uzliny, zapálené mandle nebo zahleněný krk, pomůže vám žvýkání dvou- až třícentimetrových kousků listu angínovníku. Nejdéle po minutě žvýkání musíte list výrazně palčivé chuti zase vyplivnout. Úleva od bolesti podobná té, která se dostaví po použití dezinfekčních a znecitlivujících krčních sprejů z lékárny, přichází okamžitě, protože listy angínovníku mají antiseptické a místně analgetické účinky. V období sezonních infekcí a viróz je možné užívat ho i preventivně.

Jak angínovník pěstovat

Angínovník je také poměrně nenáročná rostlina. Můžete ji pěstovat jak venku v zahradě, tak jako pokojovku, které se bude nejlépe dařit v blízkosti oken, kam dopadá dostatek světla, slunce. Je také dobré pamatovat na to, že angínovník sice miluje vlhkost, ale nesnáší přemokření.

Angínovník se snadno množí

Pokud vám sousedi tiše závidí váš angínovník, udělejte jim radost. Tahle rostlina se poměrně snadno množí oddenky. Až budete tedy tu svou přesazovat, oddělte jí kus, zasaďte ho do substrátu – a máte další angínovník. Pak už stačí jen ozdobný květináč, stuha a máte prima dárek.

2. Zelenec

Víte, co mají společného naše babičky a NASA? Důvěru v zelenec chocholatý. Tato stálice mezi pokojovými rostlinami má totiž prokazatelnou schopnost snižovat znečištění vnitřního ovzduší, a dokonce z něj odstraňovat škodlivý formaldehyd, aceton, amoniak, benzen, dusík či oxid uhelnatý.

Již naše babičky využívaly tuto jedinečnou schopnost zelence a rostlinu s typickými dlouhými trávovými listy často umisťovaly do interiéru. Odborníci z NASA zase navrhli na základě svých výzkumů použít zelenec k čištění vzduchu na orbitálních stanicích ve vesmíru.

Co mají společného naše babičky a NASA? Důvěru v zelenec chocholatý Jedna jediná rostlinka totiž dokáže v místnosti o velikosti 10 metrů čtverečních vyčistit vzduch od patogenních bakterií, různých nečistot, škodlivých látek uvolňujících se do ovzduší třeba z nábytku. Výrazně zvyšuje obsah kyslíku v místnosti a uvolňuje fytoncidy, které ničí až 80 % mikrobů způsobujících různá onemocnění.

I proto doporučují zelenec lékaři všem alergikům a astmatikům. Zelenec je zcela nenáročný, snadno se rozmnožuje a dobře snáší i nepříliš pečlivou péči začínajících pěstitelů. Můžete ho pěstovat prakticky všude, kde je alespoň trochu světla. Měli byste mu však dopřát pravidelnou zálivku a čas od času vyměnit substrát v květináči.

3. Eukalyptus

Trpíváte často rýmou, zahleněním, kašlem? Eukalyptus neboli blahovičník je vhodný nejen při nachlazení, ale i proti depresím. Rostlina je známá spíše pod svým latinským názvem eukalyptus a jako oblíbená potrava medvídků koala. Je to zdroj vonných silic se silnými antimikrobiálními, protizánětlivými a insekticidními účinky.

Těch využívali od nepaměti již domorodci v Austrálii, odkud rostlina původně pochází, ať již při léčbě nachlazení, horečky, průjmů, při bolestech zubů nebo hadím uštknutí. Záhy se však sláva eukalyptu rozšířila do lidového léčitelství i v jiných částech světa, a tak si při úzkosti, depresích, poruchách nálady i psychických blocích můžeme pomocí eukalyptu ulevit i my.

Nejlepší způsob, jak dosáhnout maximálních účinků eukalyptu, je inhalace.

Nejlepší způsob, jak dosáhnout maximálních účinků eukalyptu, je inhalace. Nemáte-li rostlinu, pokoj provoní i éterický olej. Další výhodou inhalace je pročištění nosních dutin a usnadnění dýchání, což se v období „rýmiček“ a ucpaných nosů báječně hodí.

Jak eukalyptus pěstovat

Eukalyptus není náročný na pěstování, a tak ho můžete mít celoročně doma. Rostlině stačí dostatek světla, ovšem ne přímého, a vody tak, aby zemina nikdy zcela nevyschla. A chcete-li prokázat eukalyptu vděk za jeho služby, tak ho stačí na jaře přesadit do nové půdy s trochou jemné rašeliny.

Pokud se do pěstování eukalyptu opravdu pustíte, nezapomeňte si několik nasušených lístečků rozmístit po bytě. Uvolňují aromatické látky zvyšující vlhkost vzduchu a dezinfikují ho, což je vědecky prokázáno. Zároveň byt krásně provoní.

Jak dobře inhalovat?

POTŘEBUJEME:

horkou vodu

sušené listy eukalyptu

velkou mísu

velký ručník

POSTUP:

Do dostatečně velké a hluboké mísy nalijeme dva litry horké vody. Do ní nasypeme hrst čerstvých nebo nasušených listů eukalyptu. Poté si sedneme za stůl a nakloníme se nad mísu, hlavu zakrytou velkým ručníkem či osuškou. Pod ručníkem zhluboka vdechujeme páru zhruba deset minut.

4. Kafrovník

Pořiďte si domů skvělou, a přitom levnou čističku vzduchu – kafrovník lékařský. Kdyby vás náhodou přepadly rýma a ucpaný nos nebo kašel, pořiďte si kafrovník, neboť jeho lístky uvolňují do vzduchu příznivé silice. Ty pročistí dýchací cesty a udržují je průchodné.

Kafrovník, respektive silice, která se z něj získává, byl v léčitelství využíván dokonce již ve starověku, především pro stimulaci srdeční funkce a dýchání a také jako přísada do různých mazání. Dobře se totiž vstřebává do kůže a způsobuje lokální prokrvení a hřejivý pocit.

Tento stálezelený strom pochází původně z jižních ostrovů Japonska a Tchaj-wanu, dnes se ale pěstuje i v mnoha jiných asijských zemích s tropickým a subtropickým klimatem. Dorůstá ohromných výšek a dožívá se vskutku požehnaného věku, v našich podmínkách ho ale můžeme pěstovat jako nenáročnou pokojovku.

Jak pěstovat kafrovník

Rostlinu musíte především zalévat s rozmyslem, neboť potřebuje pravidelnou zálivku, zároveň ale nesnáší přemokření. Miluje slunná stanoviště, takže čím blíže dáte kafrovník k oknu, do kterého se opírá sluníčko, tím více blahodárných silic bude uvolňovat.

Pokud byste chtěli účinek kafrovníku znásobit, jednoduše utrhněte několik lístků, zlehka je promněte v ruce a vhoďte do misky s horkou vodou.

Tu pak umístěte například na topení, aby se silice uvolňovaly do ovzduší postupně a nádherně provoněly celou místnost. Z lístků kafrovníku si můžete velice snadno připravit také chutný a léčivý čaj. Utrhněte dva lístky, ty rozemněte mezi prsty a vhoďte do hrnku. Zalijte je horkou vodou a nechte pět minut louhovat. Zalijte je horkou vodou a nechte pět minut louhovat.

5. Kalísie voňavá

Mezi méně známé rostliny, o jejichž léčebných účincích nemá většina lidí ani tušení, patří kalísie voňavá, které se díky tomu, že se na ní vytváří množství oddenků, přezdívá též zlatý vlas či domácí ženšen.

Možná ji znáte jako okrasnou a dobře prosperující pokojovou rostlinu s krásnými dlouhými tmavozelenými listy. Mnohem zajímavější než její exotický půvab jsou však léčivé schopnosti, které mají látky ukrývající se v nafialovělých oddencích. Ty u dospělých rostlin vyrůstají horizontálně z hlavního výhonu. Největší síla a nejúčinnější látky – zabírající například při léčbě žaludečních vředů a močových cest – se pak ukrývají v oddenku s devíti kolínky. Jakmile oddenek odstřihnete, velice rychle začnou vyrůstat nové.

Tinktura z kalísie

Celý oddenek vložte na 4 až 10 dnů do lednice a nechte proběhnout patřičné chemické reakce. Z takto odleželého oddenku pak připravíte tinkturu: nařezané kousky oddenku vložte do sklenice, zalijte 0,5 l lihu a nechte dva týdny macerovat. Poté užívejte při žaludečních obtížích po ránu dvě lžíce tinktury. Léčivá síla se ukrývá i v listech kalísie, ty se rovněž vloží na 4 až 10 dnů do lednice, poté se vhodí do horké vody a 15 minut zahřívají. Druhý den se vychladlým výluhem potírají místa postižená popáleninami nebo drobnými oděrkami.

Jak pěstovat kalísii

Na pěstování není kalísie nijak zvlášť náročná, ale jistě ocení světlé místo. Pozor, nesnáší přímé slunce! Zálivka jí stačí mírná, ale pravidelná. A protože se rostlina právě díky hojným oddenkům velice snadno množí, nemusíte si tento přírodní zázrak nechávat jen pro sebe, ale můžete jím obdarovat své přátele.

6. Migrénovník

Silná pulzující bolest na jedné straně hlavy, která člověka zcela paralyzuje, pocity nevolnosti, často i rozmazané vidění a přecitlivělost na vnější podněty – takový je záchvat migrény, který může trvat i několik dní a kterému je bohužel opakovaně vystavován až každý sedmý člověk. Jen v Evropě je to 50 milionů lidí! Alespoň částečnou úlevu a zmírnění bolesti může přinést zázračná bylinka jménem migrénovník.

Jedná se o léčivou rostlinu původem z Afriky, která dokáže ulevit nejen od běžného bolení hlavy, ale také od urputných bolestí hlavy způsobených migrénou. Mírní respirační obtíže, pomáhá rovněž při problémech se žaludkem a se zažíváním, podporuje imunitní systém a je účinná i při chřipkovém onemocnění.

Migrénovník vydává velmi intenzivní, avšak příjemnou vůni kadidla, pryskyřice s příměsí cedru a mentolu.

Právě její vonné silice, které se uvolňují do ovzduší, mají blahodárné účinky, a tak je dobré mít tuto rostlinu například v ložnici. Je navíc velmi dekorativní, krásně růžově kvete a není nijak zvlášť náročná. V našich podmínkách ji lze pěstovat jako pokojovou rostlinu, které vyhovují světlé stanoviště a sušší půda.

Co dělat, když vám začíná migréna

V případě potřeby – tedy při nastupující bolesti hlavy – natrhejte několik lístků a vložte je do čistého kapesníku. Promněte mezi prsty a pak už jen inhalujte. Při silnějších bolestech rozmělněte několik lístků v hmoždíři a vylisovanou šťávou potírejte spánky a zátylek. Pokud chcete migrénovník využít na úlevu od zažívacích potíží, uvařte si z jeho lístků čaj.

7. Ženšen pětilistý, všehoj, jiaogulan

Naši předci dobře věděli, jak prospěšné účinky má ženšen na lidské zdraví, a tak mu přiřkli české jméno: všehoj.

V tradiční čínské medicíně je ženšen považován za nejvýznamnější léčivou rostlinu.

Původní domovinou jiaogulanu neboli ženšenu pětilistého jsou horské oblasti na jihu Číny, můžeme ho ovšem pěstovat i doma v květináči. A věřte, že se to vyplatí, neboť tato bylinka podporuje všechno, na co si jen můžete vzpomenout: játra, ledviny, reguluje krevní tlak i hladinu cukru v krvi, léčí nespavost, pozitivně ovlivňuje trávení, zlepšuje obranyschopnost organismu a taktéž potenci.

Jak užívat ženšen

Užívat ho můžete hned několika způsoby. Například přidat pár čerstvých lístků do salátu, ovšem musíte mít při tom na paměti, že vhodná dávka jsou jen asi dva pětilisty za den. Z jeho sušených listů si zase můžete uvařit čaj (na jeden hrnek použijte jednu lžičku sušených listů, ty zalijte vroucí vodou a nechte asi tři minuty louhovat). Vyrobit si můžete také tinkturu: skleněnou nádobu naplňte čerstvými listy, zalijte je vysokoprocentním alkoholem, uzavřete, protřepte a nechte měsíc stát a macerovat na temném místě. Poté výluh slijte a užívejte jednu polévkovou lžíci denně třeba v čaji nebo jakémkoli jiném nápoji.

Pěstovat ženšen pětilistý přitom není žádná velká věda. Je vcelku houževnatý a leccos vydrží, ale má také rád zeminu bohatou na živiny a pravidelnou zálivku, a tak ho musíte pravidelně přihnojovat a zalévat. Nemá rád přemokření ani přímé slunce, vyhovuje mu polostín.