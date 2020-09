Rouška je opět nutnost: Jak se k ní zkrášlit, abyste vypadala báječně

Jak vybrat oční stíny podle barvy vašich očí

Povinné nošení roušek pro ženy a dívky znamená dát vale plnému make-upu, rtěnkám a leskům na rty a zaměřit svou pozornost na to, co zbývá: oči a obočí. V dané situaci je tak ideální s jejich líčením více experimentovat. Při výběru očních stínů se vyplatí zohlednit barvu vašich očí. Pro modré oči volte hnědé či měděné odstíny s oranžovými podtóny, které modrou barvu podtrhnou. Pro světle modré oči můžete zvolit i tmavě modrou. K očím zeleným se nejlépe hodí odstíny červené a růžové s podtóny do fialové, vínové či kaštanové. Pro hnědé oči můžete volit téměř jakýkoliv odstín, ale chcete-li jim dodat hloubku, vsaďte na chladné tóny. A pokud máte oči spíše oříškové, budou ideální zlatavé a fialové tóny. Experimentovat můžete také s výraznými linkami.