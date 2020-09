Rouška pleti nesvědčí. Jak udržet pokožku krásnou, i když ji musíme nosit

Akné, dermatitidy a oděrky, neustálé nošení roušek má negativní důsledky pro naši pleť. Jak potížím předejít?

Pokud chodíte do zaměstnání, děti do školy, strávíte v roušce i několik hodin denně a to se už možná nepříznivě podepsalo na stavu vaší pleti. Roušky jsou ale nezbytné a kvůli problémům s pokožkou je nelze přestat nosit. Případné poškození kůže však můžete zmírnit tím, že budete o svůj obličej náležitě pečovat.

Pokožka může být suchá, ale i mastná Kůže na obličeji může svědit, být vysušená a popraskaná nebo se na ní naopak mohou objevit mastná místa, akné a černé mastné tečky. „Obličejové masky mohou pokožce škodit hned dvěma způsoby. Přímé tření může poškodit vnější vrstvu kůže, což vede k podráždění a zánětu. Vlhkost, která se pod maskou vytváří, způsobuje, že pot a maz z pokožky neodchází a naopak se na ní usazují. Vytváří se tak prostředí vhodné pro mikroorganismy, které se na pokožce začnou množit. Výsledkem může být akné a růžovka," vysvětluje Joshua Zeichner, ředitel kosmetického a klinického výzkumu dermatologie v nemocnici Mount Sinai v New Yorku. Dermatologové v ordinacích řeší stále víc pacientů s obličejovými dermatózami nebo se již dříve diagnostikované choroby v obličeji zhoršují. Typickou oblastí, kde se objevují problémy s akné, je zejména brada. Kolem úst a nosu vznikají ekzémy, respirátory pak způsobují otlaky.

Používejte kvalitní roušky V prvních týdnech si nebylo možné vybírat a člověk musel nosit právě takovou roušku, kterou sehnal nebo si ušil. Ten čas už naštěstí pominul a na trhu je široká nabídka ochranných roušek. „Doporučuji nosit bavlněnou masku. Přírodní vlákna jsou ve srovnání se syntetickými materiály ke kůži jemnější, takže je méně pravděpodobné, že způsobí podráždění kůže," tvrdí Zeichner. Podle něj jsou bavlněné roušky zvláště užitečné při cvičení, kdy na obličeji dochází ke zvýšenému tření a vlhkosti.

Vyhněte se líčení, ale na opalovací krém nezapomínejte „Pokud budete chodit v roušce, nenanášejte make-up na partie, které budou pod rouškou skryty. Make-up může ucpat póry a způsobit podráždění kůže,“ doporučuje dermatolog. Vzhledem k tomu, že pod roušky nikdo nevidí, můžete dát pokožce pauzu a nalíčit třeba jen oči.



Opalovací krém je však jiná kapitola. Rouška před spálením neochrání, navíc ji můžete mít venku klidně sundanou. Použijte vyživující opalovací krém s dostatečným faktorem nebo opalovací krém naneste na pleť ošetřenou zvlhčovačem, abyste vodu v pleti uzamkli a ona se zbytečně nevysušovala. Ujistěte se, že jste opalovací krém nanesli pečlivě na celý obličej.

Pokožku očistěte, jakmile je to možné Hned, jak přijdete domů a omyjete si ruce, měli byste okamžitě očistit opalovací krém z pokožky. Přestože vám na slunci dělá dobrou službu, jeho přítomnost na pleti i v době, kdy nejste venku, je spíš na škodu. „Po návratu domů si obličej důkladně umyjte jemným čisticím prostředkem. Tím se zbavíte veškerých nečistot, mazu a odumřelých kožních buněk, aniž byste narušili kůži," nabádá dermatolog. Poté na pokožku aplikujte hydratační krém, tím předejdete podráždění a suchosti. Vhodné jsou zejména lehčí krémy, které se snadno vstřebají a pleť ještě více nezatěžují. Vyzkoušet můžete i bambucké máslo, kokosový olej nebo hydratační masku.

Hodně pijte a roušku často sundavejte Kůže musí dýchat a být dostatečně hydratovaná, proto odborníci doporučují sundat roušku, co nejčastěji je to možné. Minimálně po dvou hodinách byste si měli udělat přestávku alespoň na několik minut. Pijte doporučované množství tekutin, zejména čisté vody, která pokožku nejlépe hydratuje. I když je to s ochrannými prostředky složité, je třeba pitný režim nezanedbávat. Pokožku můžete osvěžit i zvenčí termálními vodami, které obsahují správné složení minerálů, jež zpevní ochrannou bariéru pleti a zmírní červenání. Nezapomínejte ani na výživu pokožky zevnitř – vitaminy a minerály jsou nezbytné.