Textilní sáčky do vysavače poskytují velmi účinnou filtraci, když vysáváte - teď z nich zcela snadno vyrobíte vysoce účinnnou ochrannou roušku proti koronaviru. Detailní návod najdete na videu v úvodu článku, níže pak další možnosti výroby roušek třeba ze šátku či vlhčeného ubrousku.

Respirátory třídy FFP3, které chrání proti virům, jsou naprosto nedostatkové zboží, ale stejně tak i obyčejné roušky a ústenky. Jejich cena je v době epidemie koronaviru přitom nad zlato a může zachránit i lidský život. Návodů, jak si je vyrobit doma, je plný internet, od výrobků z obyčejné kuchyňské papírové utěrky, přes bavlnu až po respirátor z PET lahve profesora ČVUT Vojtěch Petráčka – najdete ho ZDE.

Návod krok za krokem

Rychlou roušku vyrobíte i z pytlíků do vysavače. Nemyslíme tím obyčejné papírové, ale textilní pytlíky, u nichž výrobci deklarují účinnost na úrovni HEPA filtru. Ten by měl dokázat při vysávání odstranit z místnosti nejen prach, vlasy, ale i roztoče, plísně a viry. Potřebujete pouze:

- pytlík na vysavač

- kancelářskou sešívačku

- gumičky

nůžky a případně zalamovací vysouvací nůž, kterým se řežou třeba koberce.

Pokud nemáte doma gumičky a sešívačku, nemusíte lítat do obchodu, i to lze vyřešit jinak. Podívejte se nejprve na návod krok za krokem na videu v úvodu článku.

Vše máte vpodstatě doma

Jak a kde takový pytlík koupit? Pokud ho nemáte doma, tak eshopy mají i v době epidemie koronaviru stále otevřeno a například už jsme viděli i web, který měl označené produkty, které jsou vhodné pro výrobu roušky. Případně pokud budete kupovat nové sáčky, doporučujeme se telefonicky přeptat, protože některé pytlíky jsou i perforované - mají dírky se ztenčenou vrstvou.

Uzel, který jsme na videu použili, se jmenuje ambulanční uzel neboli plochá spojka a je velmi pevná. Pokud máte delší gumičku - my jí bohužel nesehnali a nechtěli jsem obíhat drogérie, pak není třeba spojovat dvě gumičky, ale použijte jen jednu na každou stranu. I tak na ní udělejte před přicvaknutím zhruba v jedné třetině uzel, aby gumička lépe držela. Pokud nemáte řezací nůž, stačí nůžky, pokud nemáte sešívačku, oko gumičky přišijte, jen nešijte moc do stran, abyste roušku neporušili. Pokud nemáte gumičky, přišijte si šnůrky.

Účinnost domácí roušky

Říkáte si, jak je taková rouška asi účinná? Předně je třeba říct, že neochrání vás, ale především lidi kolem vás. A vzhledem k tomu, že v Česku máme už i přenos mezi lidmi, nemůžete vědět, zda zrovna vy už nejste nositelem koronaviru. Takže nosit roušku už je dnes prostě základní ohleduplnost. Vy máte možná skvělou imunitu, ale co ostatní?

A teď k té otázce po účinnosti: ani chirurgické roušky nezachytí vše, jejich účinnost proti virům je téměř 90 procent, přesně 89,52 procent. Ale v praxi to stačí Hned na druhém místě skončily roušky ze sáčku do vysavače, ty mají účinnost také přes 85,95 procent - jen o pár procent méně než chirurgické roušky! (Je ovšem třeba podotknout, že tato studie univerzity Cambridge University zkoumala viry o velikosti 0,2 nm, zatímco koronavirus je menší, má velikost 0,1nm.) Tyto roušky ze sáčků do vysavače jsou tedy účinější než bavlněné (účinnost 70,24 procent). Na druhou stranu jsou jednorázové, případně je můžete použít opakovaně, pokud je ošetříte horkým fénem nebo až za několik dní.

Česko šije roušky

Díky lepší dostupnosti a ceně materiálu i prodyšnosti (i když my roušky ze sáčků od vysavače vyzkoušeli a dýchá se v nich dobře) proto odborníci doporučují roušky z bavlny, například ze starého trička, anebo z papírových utěrek. Papír a bavlna mají poměrně těsně vlákna u sebe a tvoří tedy jemné síto. Jejich vlákna navíc nejsou hladká, ale roztřepená, a tím se jejich schopnost zachytávat viry ještě zvyšuje.

Návod na domácí roušku z bavlny zde:

Tady rouška z trička bez šití:

Návod na výrobu roušky z vlhčeného ubrousku ZDE.

Roušky neimpregnujte

Lidé ve snaze najít řešení k chybějícím respirátorům mohou zkoušet cokoliv. Třeba si roušky impregnovat různými spreji proti vlhkosti, nanospreji, nebo dokonce voskem. Čisté roušky však jsou mnohem účinnější z jednoduchého důvodu - jakmile je rouška naipregnována, neprochází jí nejen viry, ale ani vzduch. Protože však člověk dýchat potřebuje, nabírá do plic vzduch, který projde okolo roušky, a tedy plný případných kapének.

V zájmu nositele roušky je tedy dýchat skrze roušku, protože na jejím materiálu mohou ulpět viry, ale také prach, který je jejich hlavním přenašečem ve vzduchu.

