Jste čerstvě single? Nenechte se „převozníkem“ odvést špatným směrem

Výhody převozníka Někdo na „převozníka" nedá dopustit, někdo jej z principu odmítá. Co je pro jednoho špatné a neužitečné, to je pro jiného báječné a přínosné. „Převozník pro mě byl jako anestetikum, jako injekce proti bolesti po závažné operaci. Přesně tak jsem to po rozvodu cítila. Martin mi na pár chvil pomohl necítit tu obrovskou bolest. Dnes jsme přátelé, občas si napíšeme. On má malou dcerku a hezkou rodinu a já přítele," vzpomíná čtyřicetiletá Lada, která se bude na jaře podruhé vdávat. Mnoho žen udělalo s nevážnou známostí, jež vyplnila mezeru mezi dvěma vážnými vztahy, dobrou zkušenost. Vztah s převozníkem jim pomohl oklepat se z rozchodu, někdy dokonce najít ztracené sebevědomí a ženskost či oprášit svou divokost a vášeň, na kterou v manželství již trochu pozapomněly. Nicméně i nevážné vztahy mají svá úskalí a bolesti, jde se jim však s trochou opatrnosti vyhnout.

Pokračování 2 / 5 Pozor na zvyk a sentiment aneb skončete to včas Sice tušíte, že to není On, že není tím pravým, velmi dobře totiž cítíte, co vám v onom vztahu chybí, kde jsou jeho slaboučké stránky – ale jak dny plynou, může se stát, že si na svého převozníka prostě zvyknete. A možná si zvykne i on, a tak najednou jednoho dne zjistíte, že váš vztah trvá již několik let. Tehdy se může dostavit pocit frustrace z promarněného času, který jste vztahu věnovala. Partnerství s převozníkem prostě není ono; nic jste si neslíbili a vztah ve své podstatě vlastně oba neberete vážně. I to může být časem zdrojem frustrace a smutku. Převozník zkrátka není partner, nelze se o něj opřít, s převozníkem jste sice v jakési dvojici, ale zároveň o to víc sama.

Pokračování 3 / 5 Netahejte do toho děti Nikdy do vztahu s přechodným partnerem nezatahujte děti! Děti si po rozvodu či rozchodu zaslouží dobu hájení neboli klid, čas a prostor, aby našly stabilitu a zvykly si na to, že je mnoho věcí v jejich životech jinak. Nemotejte jim hlavu novým přítelem, o němž víte, že se ve vašem životě jen mihne. Převozník zkrátka převáží výhradně vás!

Pokračování 4 / 5 Nezraňte ho Vy máte své city možná pod kontrolou, vyřešené a jasné, chápete, že není tím pravým, že s ním nechcete budovat nový vztah. Jednoduše s ním nejste schopná oné láskyplné blízkosti a hloubky, kterou ve vztahu hledáte. Jenže on, ač se to může jevit z počátku jakkoliv, může vše vnímat jinak! Buďte tedy od začátku pravdivá, mluvte s ním na rovinu, nevyvolávejte v něm očekávání, kterým nemůžete dostát. I tak se někdy bohužel stane, že ho zraníte – pokud jste však hrála fair play, nic si nemusíte vyčítat. Oba jste dospělí, oba jste věděli, s čím do vztahu jdete.

Nezraňte však ani sebe Chceme zapomenout, někdy i cosi dohnat a nově nabytá svoboda tomu nahrává do karet. Není výjimkou, že se v takové situaci občas utrhneme z řetězu – což platí nejen pro nás ženy. Po dvaceti letech, kdy jsme budovaly rodinu a možná si i začaly s partnerem říkat mamko a taťko, jsme najednou opět single a nikomu nemusíme nic vysvětlovat… A to někdy dokáže pěkně zamotat hlavu! Zablbnout si je určitě uvolňující, i tak se ale vyplatí při rozličném vyhazování z kopýtka neztratit úplně rozum a soudnost. Vždyť druhý den se budeme chtít podívat bez rozpaků do zrcadla a dětem i dalším svým blízkým do očí.