Rozchod s kamarádkou: 6 znamení, že je nejvyšší čas přátelství ukončit

Možná je jen jedna, možná jich je víc. Kamarádky, které do vašeho vztahu nic nepřináší, ba naopak. Způsobují, že se cítíte méněcenná, vyčerpaná, nechtěná nebo využívaná. Jak poznáte, kterých přátel se zbavit, a jak to udělat?

Neustále vás sráží S vaší kamarádkou si běžně rozumíte, ale jakmile dojde řeč na vaše plány a cíle nebo na to, co byste chtěla v životě změnit, nikdy se od ní nedočkáte podpory. Naopak, začne vás shazovat, jako by se snad bála, že byste mohla být lepší než ona. A totéž dělá i před přáteli, před kterými vás opakovaně uráží. Jestli si s ní v ostatních věcech jinak rozumíte, neházejte ještě přátelství do žita. Zkuste si s ní na rovinu promluvit a říct jí, co vám vadí. Pokud se ale její chování nezmění, je na čase se s ní rozloučit. Buďte dobrou kamarádkou: Tyto věty své přítelkyni nikdy neříkejte 1 Přátelství je důležitou součástí našich životů. Máte-li ve svém okolí…

Překračuje hranice Nerespektuje váš osobní prostor? Je schopná vám zavolat v noci a vzbudit vás, aniž by brala ohledy na vaši rodinu? Mluví vám do vztahu s partnerem nebo do výchovy vašich dětí? Probírá tyto věci za vašimi zády se členy vaší rodiny? Pokud dělá tyto nebo další věci, u kterých máte pocit, že vám zasahují do soukromí, dejte jí to najevo. Jestli ani poté nepřestane, zvažte, zda vám za to vaše přátelství stojí. Přátelství s bývalou vašeho partnera: 4 důvody, proč pro vás může být užitečné 2 Bývalé partnerky současného partnera většinou bývají nám ženám spíš…

Přátelství není vyrovnané Je to jednoduché. V nevyrovnaném přátelství jste to vy, kdo do něj investuje čas a energii, kdežto druhá strana se jen veze. Jestli jste jí neustále podporou, zatímco ona vaše problémy poslouchat nechce, jestli za vámi chodí jen, když něco potřebuje, nebo jestli vás prostě jen využívá ke svému prospěchu, není co řešit. Tady se totiž o přátelství rozhodně mluvit nedá. Přátelství s bývalým partnerem: Jak to může fungovat? 1 I když vztah mezi vámi a vaším partnerem přestal fungovat a vy jste…

Nenajde si na vás čas Jste to vy, kdo neustále vymýšlí společné aktivity? Najdete si na ni čas vy, kdykoliv si vzpomene, zatímco ona na vás čas nemá téměř nikdy? Neozve se sama od sebe ani vás nikam nepozve, ačkoliv podle sociálních sítí vidíte, že je neustále společensky aktivní? Pak se zeptejte sama sebe: Proč považujete za přítelkyni někoho, kdo o vaše přátelství očividně nestojí a najde si na vás čas jen tehdy, když nikdo jiný nemůže? Přátelí se váš partner se svojí ex? Pak byste si měla položit tyto otázky Máte nového partnera a právě jste zjistila, že mezi jeho nejbližší…

Její život je samé drama Každý z nás má ve svém životě období, které může být těžké a složité, a trvá to, než se z toho vymotá. Jsou však lidé, kteří drama přivolávají pořád. Jestli je život vaší kamarádky v neustálém chaosu, do kterého vás zas a znovu zatahuje, měla byste vidět červený praporek. Brzy totiž nebudete jen pouhý divák, ale budete v jejích problémech víc a víc angažovaná. Možná cítíte, že byste jí z problémů měla pomoct, ale pokud se její chyby opakuj pořád dokola, dejte ruce pryč, než vás stáhne s sebou. Jaké typy přátel ve svém životě potřebujete? Nejlepší kamarádku i gaye! Bez přátel by byl náš život opravdu chudý a nudný. Kamarádi jsou tu…

Vysává z vás energii Jsou lidé, kterým se říká energetičtí upíři, a právě ti vás dokážu zbavit veškeré energie. Poznáte je tak, že v jejich přítomnosti téměř pokaždé pociťujete pokles nálady, vyčerpání, slabost, depresivní stavy, únavu, pocit bezmoci i to, že máte hlavu takzvaně jak „pátrací balón“. Energetičtí upíři jsou většinou lidé, kteří jsou postiženi psychickými problémy a mají nevyrovnaný vnitřní svět. Poznáte je také podle toho, že většinu času s vámi jen mluví a nenechají vás domluvit. Sypou ze sebe své problémy a nemají v tomto ohledu žádnou empatii. Není co řešit, berte nohy na ramena, protože tady není za co bojovat. Vysává vás? 12 znaků, jak poznáte energetického upíra Znáte to, někdy vám někteří lidé vysloveně berou energii. Nedělají na…