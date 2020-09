Rozdílné libido? Co dělat, když nemáte na sex chuť stejně jako on

Ač v poslední době narůstá počet mužů, pro které není sex tak důležitý a kteří dávají přednost jiným aktivitám, ještě stále je mnoho párů, které trápí nevyrovnaná chuť na sex. A to je jeden z kamenů úrazů, na kterých ztroskotávají vztahy. Pokud muž vyžaduje na ženě příliš mnoho sexu, brzy se jí může zcela zprotivit a pak už není cesty zpět. Co tedy dělat, když nechcete sex tak často jako váš partner?

Mluvte o tom Je to mnohem lehčí říct než potom udělat. Mnoho lidí se stydí nebo je jim nepříjemné mluvit o sexu se svým partnerem, ale jinak to přece nejde. Pokud chcete mít spokojený sexuální život, potom je třeba o všem mluvit otevřeně. Je mnoho důvodů, proč ženy ztrácejí chuť na sex, buďte k němu otevřená a upřímná, ale nevyčítejte ani neobviňujte. Konverzace by měla být láskyplná.

Buďte empatická Kdyby vám partner najednou řekl, že netouží mít sex tak často jako dřív nebo v takových intervalech, jistě budete nejdříve hledat chybu sama v sobě. Proto zvažte tu možnost, že stejně reagovat bude i váš muž. Musíte mu vše vysvětlit a přimět ho k tomu, aby se na situaci podíval také z vaší strany. Domluvit se na tom, jak s tímto problémem budete pracovat jako tým.

Vezměte v potaz terapii Pokud vaše pokusy promluvit si o problému s partnerem nikam nevedou, potom byste možná mohla zvážit pomoc odborníka. Vyhledat ho můžete buď sama, nebo společně s partnerem, pro každého se hodí něco jiného. Odborník vám pomůže pochopit, s čím se vlastně potýkáte, a může vám také poradit, jak komunikovat o vašich nesnázích.

Zjistěte, co pro vás je sexy Během vzrušení existují věci, které nás nakopávají a povzbuzují k sexuálnímu výkonu, jsou ale i takové, které nám šlapou na brzdu. Zkuste se zaměřit na to, co vám dělá dobře, co je pro vás stimulující, a věnujte se tomu. Mohou to být aktivity nebo věci, které jsou z úplně běžného života. Zkuste jít třeba s partnerem na výstavu, ochutnejte nová jídla, dělejte společně nové věci, zkrátka vše, jen ne sex. Ono je dost dobře možné, že vám společně strávené chvíle a nové zážitky otevřou znovu sexuální brány dokořán.