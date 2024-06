Rozdíly mezi ženami a muži v jejich soužití: Máte to podobně?

Být ženou není vůbec jednoduché. Náš život by se dal shrnout do jedné věty: „Jdu spát.“ Když tohle řekne muž, tak zkrátka usne, zatímco žena ještě uklidí věci v obýváku, umyje nádobí, vypne televizi, zamkne dveře, odlíčí se, zkontroluje děti, zkontroluje mobil, lehne si a přemýšlí o tom, co musí druhý den udělat, a pak teprve usne.

Možná by bylo fajn, kdyby si naše protějšky mohly vyzkoušet, jaké to je, když ráno potřebujeme trávit dlouhý čas před zrcadlem, abychom se z příšery proměnily v princezny, nebo co znamená celý den strávit v podpatcích. Tak jako si to zkusil Karel ve filmu Po čem muži touží. Aby to ale bylo spravedlivé, také my, ženy, bychom se do opačného pohlaví občas měly lépe vcítit. Jak tedy pochopit rozdílný svět muže a ženy?

Mluvení a jeskyně

Když nás něco tíží, potřebujeme o tom mluvit, dostat to ze sebe ven. Zato muži ve stejné situaci zalezou do své jeskyně a tam o samotě přemýšlejí a hledají řešení, protože mají větší potřebu osobní svobody a soběstačnosti. O problémech začnou mluvit nahlas teprve tehdy, když potřebují pomoct. Proto se chybně domnívají, že když jim něco sdělujeme, chceme od nich jejich moudra. Cítí se zmatení, když se žádného vděku nedočkají. Vůbec totiž nechápou, že v takovou chvíli potřebujeme hlavně jejich oporu, aby nás vyslechli. A my se zase ze svých drahých poloviček snažíme tahat odpovědi i přes jejich odpor. Jinak se chováme i ve stresu. Muži relaxují po náročném dni nejraději u televize, my si zajdeme na kafe, popovídat si s kamarádkou.

Vlna a gumová šle

V knize Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše autor přirovnává naše nálady k vlně. „Ženina sebeúcta se zvedá a klesá jako vlna. Když narazí na dno, nastane čas emocionálního gruntování. Pokud při vzestupu vlny potlačovala negativní emoce nebo zapírala sama sebe, při poklesu vlny se negativní pocity a nesplněné touhy projeví. Pak na dně potřebuje být vyslechnuta a chápána. Je sklíčená a reaguje emotivně. Muž předpokládá, že tak reaguje v důsledku jeho chování,“ píše John Gray, autor knih o vztazích. Zatímco muži jsou podle něho jako gumové šle. Potřebují se odtáhnout, aby se mohli zase přiblížit. Potřebují uspokojit svou potřebu nezávislosti, a když ji naplní, tak opět zatouží po naší přítomnosti, lásce a intimitě. Ženy ale k takové odtažitosti přistupují s nedůvěrou, protože když my neprojevujeme zájem, tak je nutně něco v nepořádku.

Konflikty vznikají z nedorozumění

Je pravda, že muži jsou méně citově založení než my, nicméně tvrzení, že jim jde jen o to jedno, je naprosto mylné. I oni potřebují lásku, péči, respekt a pocit bezpečí. V některých potřebách a vnímání se ale přece jen liší. Zatímco my potřebujeme hlavně porozumění, muži uznání.

Když nám protějšek naslouchá s pochopením, tak je pro nás snazší mu projevit uznání a přijímat ho takového, jaký je, a nemáme potřebu ho napravovat nebo mu něco vyčítat. Jak jednoduché, že? Realita je bohužel taková, že muži místo toho naše city podceňují a my jim zase dáváme nevyžádané rady a vedení. A to všechno vzniká z pouhého nedorozumění. Zajímavé také je, že se naše potřeby časem mění. Dnes je čím dál víc žen, které touží po sexu, a mužů, kteří ho naopak nechtějí.

Multitasking a jednoduchost

Schopnost multitaskingu, tedy provádět více činností současně, bývá připisována právě ženám. Podle odborníků to ale není tím, že bychom v tom byly snad lepší, ale že máme na svých bedrech víc povinností, které během dne musíme zvládnout. Zvlášť domácí práce máme víc zautomatizované, proto nám nedělá takový problém zároveň vařit, žehlit a do toho sledovat oblíbený seriál. Ani na jedno se nemusíme tolik soustředit.

Muži dávají zase přednost jednomu úkolu, kterému se v daný moment plně věnují. Nechápou, proč máme potřebu dělat milion věcí, a už vůbec nerozumějí tomu, proč po nich chceme nějakou aktivitu, když už se něčemu věnují. Jsou tak spokojení a byli by radši, kdybychom jim daly pokoj a neprudily.

Touha měnit

Na začátku je pro nás partner dokonalý. Jakmile ale sundáme růžové brýle, začínají nám vadit maličkosti, z kterých se časem stanou tak zásadní věci, že se je snažíme za každou cenu předělat, aby splňoval náš ideál. Vedeme tedy předem prohraný boj místo toho, abychom ho i s těmi drobnými nedostatky přijaly.

Pro muže je to naprosto nepochopitelné, protože oni zase nerozumějí naší touze na sobě něco měnit. Mají totiž pocit, že když si nás už vybrali v nějaké podobě, tak není třeba, abychom něco měnily. Nerozumějí tomu, proč chceme zhubnout nebo se nechat ostříhat a obarvit z tmavé na blond či naopak.

Emoce a racionalita

„Já se chci bavit jen o emocích a můj muž o válce na Ukrajině,“ řekla kolegyně Majka. A tím to vystihla naprosto přesně! My jsme plné emocí, které navíc neovlivňují jen vnější události. Někdy si žijí svým životem. Ráno se probudíte s dobrou náladou a odpoledne už vám všechno a všichni lezou na nervy. Zničehonic. Asi vás jen rozhodila nějaká maličkost a spustila se řetězová reakce nebo jste se zkrátka ocitla ve fázi cyklu, kdy jste pořád napjatá. Nálady lítají a kolikrát ani samy nevíme proč. A to poslední, co chcete v takovou chvíli slyšet, je: „Co ti zase je?“ Ale vysvětlujte to někomu, kdo se řídí převážně rozumem.

Co nás přitahuje?

Podle průzkumu výrobce francouzské kávy Carte Noire se při hledání partnera nejvíc zaměřujeme na charisma, smysl pro humor, intelekt a úsměv. Muži ale tyto faktory podceňuji, místo toho přikládají velký význam penězům a společenskému postavení. To je sice pro ženy také atraktivní, ale ne zásadní.

Pro muže je zase důležitý u žen zevnějšek, kromě toho musí mít žena i charisma, smysl pro humor, být také usměvavá, inteligentní, spontánní a měla by jim hezky vonět. Co se dlouhodobého vztahu týče, tak se obě pohlaví shodla na tom, že pro jeho udržení je důležité táhnout za jeden provaz a nalézt spokojenost v sexu. Až potom přichází na řadu nezávislost.