Rudá, nude, nebo růžová. Co o vaší povaze prozradí barva rtěnky?

Oranžová

Nejlépe se cítíte obklopena svými přáteli, kteří na vás milují váš smysl pro humor a pozitivní přístup k životu. Hýčkáte si své nejbližší přátele, ale také ráda poznáváte nové lidi. Jste společenská, komunikativní a sršíte vtipy.

Červená

Jste odvážná žena, která ráda čelí novým výzvám. V životě jste si stanovila určité cíle a za nimi tvrdě jdete. Jste ambiciózní a nenecháte se jen tak vyvést z míry. Uvnitř vás se skrývá vášnivá bytost, která když miluje, tak to dává pořádně najevo.

Růžová

Jste milující a empatická a kdykoliv potřebuje vaše kamarádka radu, jste tady pro ni. Lidé vás mají rádi pro vaši schopnost porozumění. Jste hodně citlivá, což vás dělá často zranitelnou, a občas vás vyvede z míry i maličkost. Pro své přátele byste dýchala.

Nude

Jste milá a spolehlivá osoba a vaši přátelé vás mají rádi pro váš vnitřní klid. Vše se snažíte řešit s chladnou hlavou, nepropadáte panice a každý problém má pro vás určité východisko. Dokážete dlouhé hodiny jen tak sedět a relaxovat.

Hnědá

Rodina je pro vás na prvním místě, a čím více času s ní trávíte, tím šťastnější jste. Občas se ztrácíte ve svých myšlenkách a často se vracíte k různým vzpomínkám. Je na vás spolehnutí, jste milující a věrná.

Fialová

Jste přirozený vůdce se silnou vůlí. Nedělá vám problém přesvědčit ostatní, kteří vás rádi poslouchají a následují. Jakmile v životě zjistíte, co chcete, nic a nikdo vás nezastaví. Ráda s druhými soupeříte a na konci si vychutnáváte sladké vítězství.

Černá

To, že máte ráda černou rtěnku, hned neznamená, že jste zlá. Jste nezávislá, nezajímá vás, co si o vás ostatní myslí, a jste tak trochu rebelka. Nejste moc důvěřivá a druhým občas dělá problém proniknout do vašeho světa, který si pečlivě střežíte.

Divoká barva

Jste extravagantní a kreativní. Váš styl je hodně divoký, ale je to přesně to, co vás dělá jedinečnou. Jste veselá, pro ostatní trochu šílená, nepředvídatelná a neustále lítáte s hlavou v oblacích.