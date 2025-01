Významné ženy našich dějin: Růžena Holubová, nezlomná cestovatelka divokou Afrikou

Rosa Hoff měla snad být kluk, říkávali v jejím okolí

Když se v rodině vídeňského inspektora budov Prátru narodila v roce 1865 holčička, netušili rodiče, že její životní cesta povede úplně jinudy, než se od dívek z dobrých rodin v té době očekávalo. Rosa byla zvídavé a neposedné dítě, zajímala se o zvířata (a nejen ta roztomilá), svou chůvu a celé okolí dokázala trápit spoustou otázek a všechno chtěla vědět dopodrobna.

Poznejte významné ženy českých dějin V našem seriálu vás zveme k seznámení s významnými ženami našich dějin. Některé se zasloužily o pokrok už ve středověku, třebaže v době, kdy žily neměly moc možností se prosadit. Několik století nemohly ženy ukázat svoje schopnosti a nadání, a přesto některé vystoupily z řady i v té době a posunuly běh světa kupředu. Každá z těchto žen má zásluhy na tom, že dnešní svět je ženám otevřený a respektuje jejich cit i rozum.

Sotva se naučila číst, staly se knihy o cestování její nejmilejší četbou. Hltala hlavně cestopisy o Africe a rozhodla se, že do Afriky jednou pojede.

Na scénu vstupuje Emil Holub

Rosin otec se jako správce budov sešel s doktorem Holubem kvůli výstavě exponátů v Prátru, které přivezl z cesty po Africe. Byly to sošky, zbraně, kameny, vycpaná zvířata, preparovaní hadi, brouci, prostě bylo toho na stovky kusů. Uspořádat výstavu bylo náročné, trvalo to dlouho –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a v té době se Rosa s Emilem seznámila. Všechno ji zajímalo , ze všeho byla nadšená a doktora Holuba zase těšil její zájem a ochota mu pomoci.

Emil měl za sebou nevydařený vztah s Bertou Novákovou. Po návratu z první africké výpravy se s ní odmítl oženit a přes skandál, který kolem zrušeného zasnoubení vypukl, neustoupil.

Rosin otec věděl, že doktor Holub zrušil zasnoubení v Čechách a že mu to na pověsti neuškodilo, protože už byl uznávaným cestovatelem. Skandál tehdy dopadl víc na jeho snoubenku, což Emila netrápilo, žil jen svou Afrikou.

Sňatek z rozumu

Sbírky na výstavu byly uložené v Prátru v rotundě, kam chodila Rosa pomáhat s tříděním. Její otec sledoval s nevolí, že dcera projevuje náklonnost nejen sbírkám, ale že tráví s doktorem Holubem tolik času, že si o tom začalo okolí šuškat. A tak uhodil na Holuba, že by si měl Rosu vzít. Tomu se do ženění vůbec nechtělo, až když mu otec Hoff pohrozil skandálem, který by dokázal ve Vídni rozpoutat, ustoupil a požádal Rosu o ruku.

Věkový rozdíl manželů byl velký, o osmnáct let mladší Rosa považovala v pubertě doktora Holuba za starého pána, ale na sňatek přistoupila.

Svatba se konala (trochu na nátlak otce), jen co Rosa dovršila osmnácti let. Po sňatku si změnila jméno na Růžena Holubová. V té době už byl její manžel nachystán na další africkou cestu a Růžena rozhodně trvala na tom, že pojede s ním.

Moc manželce nevěřil, ale nelitoval

Růžena měla nadání pro jazyky; mluvila česky a anglicky a v Africe se velmi rychle naučila kafersky a několik dalších kmenových nářečí. Doktor Holub si přiznal, že jeho žena je nejen chytrá, ale má i talent na vyjednávání, takže se starala o zásobování, dojednávala práci nosičů, ošetřovala v případě potřeby nemocné a nebála se ani postavit domorodcům s puškou v ruce. K tomu uměla stahovat zvířata, preparovat je, třídit exponáty pro budoucí sbírku a ještě podporovala manžela.

Cestu provázely nezdary

Doktor Holub měl v úmyslu tuto cestu započatou v roce 1883 začít na jihu Afriky u Kapského města a pokračovat přes celý kontinent na sever do Egypta. Výpravu ale provázely nezdary – jednak špatné počasí, pak to byly nemoci členů výpravy (s Holubovými cestovali čtyři další členové), došlo dokonce i na přepadení ze strany domorodců.

Při jedné bitce s domorodci dala útočníkovi pěstí do obličeje tak, že padl na zem.

Výprava přišla také o tažné voly, kteří se otrávili bylinami, takže dál se cestovalo jen s nosiči. Pak onemocněli na malárii dva členové výpravy, další na tom byl tak špatně, že ho Holub poslal domů. Čtvrtého člena těžce zranil levhart. Nakonec onemocněli i oba manželé a museli se v září 1987 vrátit domů. Přesto přivezli spoustu materiálu ceněného po celé Evropě.

Vyznamenání a neúspěch téměř zároveň

Za svoji africkou cestu dostali Emil Holub a Růžena i všichni členové výpravy Zlatý záslužný kříž s korunou. Další plánovanou cestu do Belgického Konga už kvůli zdravotnímu stavu Emila Holuba neuskutečnili. Uspořádali dvě velké výstavy s obrovskou návštěvností, ale kvůli nízkému vstupnému byly ve ztrátě. Nemohli najít místo pro tak rozsáhlé sbírky a nakonec je začali rozprodávat nebo rozdávat muzeím a institucím.

Na 13000 předmětů bylo na výstavě z poslední výpravy, dnes jsou rozesety po celém světě.

S manželem jela Růžena ještě do Spojených států, kde přednášel, a po návratu žili ve Vídni. Tam v roce 1902 na následky tropických nemocí s přidanou rakovinou Emil zemřel.

Růžena dožila u sestry

Růžena ovdověla v sedmatřiceti letech a už se nikdy nevdala. Žila u sestry poblíž Vídně, několikrát navštívila manželovu vlast a v roce 1947 jí bylo navráceno československé občanství. Dožila se vysokého věku devadesáti tří let a vše, co zbylo po manželovi ze sbírek, odkázala Africkému muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích. Tak skončil příběh ženy, která si v dětství vysnila svůj sen a došla jeho splnění.