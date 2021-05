Růžena Šlemrová: Herečka, kterou proslavily zlé tchyně

Po boku hvězd

Od třicátých let minulého století se objevovala po boku takových hvězd, jako byli Oldřich Nový, Vlasta Burian či Jindřich Plachta. Ve filmu ovšem zářila v rolích paniček z lepší společnosti, které jsou arogantní, povýšené a velmi protivné. Režiséři si ji záhy do téhle škatulky zařadili, takže vážnějších rolí se dočkala ve filmu poskrovnu. To si ovšem vynahradila na divadelních prknech. Ve filmech však skutečně zářila a kvůli postavám, které ztělesňovala, byla ochotná udělat cokoliv, třeba se naučit i ráčkovat nebo šišlat. Měla také vytříbený vkus, který měla možnost předvádět právě ve svých postavách. Typické pro ni byly drahé kožešiny, šperky a klobouky.