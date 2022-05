Ryba s bylinkovou krustou: Ideální rychlovka na jaro a léto podle Koko

Pokud máte doma spoustu aromatických bylin, zkuste z nich připravit zapečenou rybu s bylinkovou krustou. Použít můžete bazalku, petržel, koriandr a vše smíchat s rozdrceným italským pečivem. Celý postup podle Koko najdete ve videu v úvodu článku.

Ingredience na velký filet (cca 500 g)

40 g ciabatty nebo francouzské bagety (starší)

15 g másla

2–3 dámské hrsti měkkých bylinek (petrželka, bazalka, koriandr, máta, kerblík…)

1 stroužek česneku

trocha soli

čerstvě mletý pepř

Postup

Postarší pečivo vložte společně s bylinkami, česnekem, troškou másla, solí a pepřem do mixéru a rozsekejte. Rybu osušte papírovou utěrkou a nechte na pánvi rychle opéct. Nejde nám o to, aby se dodělala, jen opekla po povrchu, zbytek zvládne trouba. Krustu rozmístěte na rybu, nemačkejte, nechte ji kyprou. Velmi nízké filety obracet nemusíte, stačí je opéct jen z jedné strany, krustu umístit na tu horní ještě syrovou a dát do trouby pod gril na 5 minut. Pokud má filet kůži, musí být během pečení směrem dolů přímo na pánvi, aby byla propečená.

Celý recept blogerky Koko najdete ve videu v úvodu článku. Další její rychlé a chutné recepty najdete ZDE v pořadu Menutovka na Mall.tv.