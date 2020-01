Rychlá chůze je skvělým kardio tréninkem: Jaká rychlost je ideální?

Aby trénink přinesl co nejrychlejší výsledky, věnujte se svižné chůzi 150 minut týdně nebo velmi intenzivní chůzi alespoň 75 minut týdně . To je 15 nebo 30 minut denně, 5 dní v týdnu. Záleží na vaší fyzické kondici, jak svižně dokážete jít.

Ale co je tedy svižná chůze?

Jde o termín poněkud neurčitý. Je to o něco rychlejší než vaše normální tempo? Nebo musíte jít mnohem rychleji? Ano, pro každého to znamená trochu něco jiného a záleží zejména na tom, jak rychle běžně chodíte a v jaké fyzické kondici jste. Chcete-li přesně zjistit, jaké tempo je to pravé právě pro vás, máme pro vás tři možnosti, jak určit své ideální tempo.