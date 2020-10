Rychlá podzimní večeře pro celou rodinu: Zelenina pečená s masem v troubě

Zbyla vám doma spousta nesourodé zeleniny? Pojďme z ní vytvořit podzimní plech pro celou rodinu. Každou zeleninu ochutíme jinak a každý si najde to své. Nebude ovšem chybět ani maso. A to všechno s absolutním minimem práce a nádobí! Celý recept blogerky Koko najdete také na konci článku na videu.

Ingredience

– jsou volitelné, zkrátka co dům dal. Nejde o to, abyste měli všechny ingredience. Berte to jako tip, jak se inspirovat.

mrkev + tymián + balzamikový ocet + sůl+ olivový olej

menší pozdní brambory + stroužky česneku + směs koření na pečené brambory + sůl+ olivový olej

dýně + mletý římský kmín + chilli + sůl+ olivový olej

žampiony, čekanka, rajčata a cukety + provensálské koření + sůl+ olivový olej

kuřecí paličky + uzená paprika + med + oblíbená koření viz výše + sůl+ olivový olej

plus oblíbená dochucovadla a omáčky

Postup

Přichystejte si plech nebo dva a vyložte je pečicím papírem. Začneme mrkvemi, které buď velmi dobře očistěte, nebo úplně oloupejte. Rozpulte je, vhoďte do mísy, pokapejte olivovým olejem, osolte, přidejte tymián a přikápněte balzamikový ocet. A šup s nimi na plech.

Brambory očistěte a i se slupkou nakrájejte na menší kusy, aby se mohla všechna zelenina péct stejně dlouhou dobu. Dejte je do té samé mísy, kde jste měli mrkve, k oleji a soli přidejte směs na selské brambory a přímo na pekáči brambory proložte neoloupanými stroužky česneku.

To samé zopakujte s dýní, nesmí chybět obligátní olivový olej a sůl, tentokrát dýni dochuťte římským kmínem, který k ní skvěle pasuje, případně i trochou chilli.

Na druhý plech nakrájejte houby, čekanku, rajčata, cuketu... všechny ingredience pokapejte olivovým olejem, osolte a nyní přidejte třeba provensálské koření. Tento pekáč půjde do trouby až jako druhý, všechna zelenina bude hotová už zhruba za 25–30 minut.

A teď ještě maso! Ideálně si připravte kuřecí paličky, které se budou péct stejně dlouho jako zelenina. Smíchejte sůl, uzenou papriku, tymián, římský kmín, provensálské koření, olivový olej a lžičku medu. Ve směsi obalte kuře a poklaďte ho mezi zeleninu. Troubu předehřejte na horký vzduch na 180 °C. Nejdřív jde do trouby pekáč s masem, druhý přidáme až po 15 minutách. Oba vyndáváme až ve chvíli, kdy je vše pěkně upečené, déle než hodinu to trvat určitě nebude. Pak už stačí všechno přemístit na servírovací mísu a tu dát doprostřed stolu. Nezapomeňte přidat i oblíbená rodinná dochucovadla nebo omáčky, které jídlo doplní. Podívejte se na postup na videu: