Rychlá večeře z jednoho hrnce: Zkuste dýňové rizoto nebo kari s cizrnou

POTŘEBUJETE: (na 4 porce, doba přípravy 40 minut): 400 g uvařených širokých nudlí 1 malou cuketu 1 čerstvý fenykl 1 cibuli 100 ml smetany 150 g parmazánu 150 g schwarzwaldské šunky sůl, pepř olej na smažení POSTUP: Cuketu a fenykl nakrájejte na plátky. Cibuli nasekejte nadrobno, šunku na proužky. Na oleji v hluboké pánvi opečte cibuli a po chvíli přidejte šunku a opečte ji do křupava. Přidejte cuketu, fenykl a opečte vše doměkka. Vmíchejte smetanu, prohřejte a nakonec do pánve vmíchejte hotové těstoviny. Vše ještě krátce prohřejte a těstoviny podávejte posypané parmazánem.

POTŘEBUJETE : (na 4 porce, doba přípravy 20 minut, doba pečení 30 minut ) 500 g kuřecích prsních řízků 1 lžičku nastrouhané citronové kůry 300 ml smetany 50 g parmazánu 1 lžíci nasekané petrželky 1 velkou bagetu 200 g plátků čedaru sůl, pepř olej 2 stroužky česneku POSTUP: Maso nakrájejte a jemně naklepejte, osolte a opepřete. Smetanu promíchejte s prolisovanými stroužky česneku, citronovou kůrou a parmazánem. Maso vyskládejte do olejem vymazaného pekáčku a zalijte smetanou. Pečte asi 20 minut. Pekáček vyjměte a navrch dejte nakrájené plátky bagety a vložte zpět do trouby. Po 10 minutách vyjměte, na bagetu dejte plátky sýra a pečte dalších 10 minut.

Noky s bazalkou

POTŘEBUJETE:

(na 4 porce, doba přípravy 30 minut):

600 g hotových noků

1 velký svazek bazalky

3 stroužky česneku

8 lžic olivového oleje

100 g mletých mandlí

sůl, pepř

100 g nastrouhaného parmazánu

hrst cherry rajčátek

1 cibuli



POSTUP:

Do mixéru dejte lístky bazalky, stroužky česneku, sůl, pepř a olivový olej. Vše důkladně rozmixujte. Pak do směsi vmíchejte mleté mandle. Na oleji orestujte nadrobno nakrájenou cibuli. Do pánve pak k cibuli přidejte hotové noky a opečte je spolu s cibulí. Nakonec vmíchejte rozmixovanou bazalku, cherry rajčátka a vše ještě chvíli prohřejte. Noky s bazalkou podávejte posypané parmazánem.