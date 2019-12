Lahodné, a přesto zdravé. Takové jsou domácí sušenky z ovesných vloček. Jsou jednoduché, péct je můžete klidně s dětmi a výslednou chuť ovesných sušenek zvolíte sami přidáním vhodných surovin.

Díky svému složení se ovesné vločky skvěle hodí k snídani, kdy si z nich můžete připravit třeba kaši, nebo je nasypat do jogurtu. Super jsou i na svačinu, kdy si je můžete připravit třeba ve formě sušenek. Takové si lehce zabalíte s sebou do práce, ale i dětem do školy. Vločky totiž obsahují až 70 procent sacharidů, a tak dodají energii na celé dopoledne nejen tělu, ale i mozkovým buňkám.

Recept na ovesné sušenky s banánem

Začněte základním receptem, do nějž patří jen dvě suroviny:

Hrnek ovesných vloček

2 zralé banány

Banány rozmačkejte vidličkou na kašičku a vmíchejte ovesné vločky. Do směsi pak můžete přidat oříšky, strouhaný kokos, sušené ovoce, rozinky, ale třeba i vanilkový extrakt nebo skořici. Je jen na vás, jakou příchuť si oblíbíte. Udělejte placičky a vložte na 15 minut do trouby rozehřáté na 160 °C.

Ovesné sušenky bez mouky s mrkví

Další recepty již jsou složitější a pracují s větším množstvím ingrediencí. Když ovšem ze seznamu ingrediencí vynecháte mouku, pořád máte svačinku, kterou mohou i bezlepkáři. Místo mouky lze do těsta přidat například mrkev.



Potřebujete:

2 hrnky jemných ovesných vloček

1 a půl hrnku strouhané mrkve

půl hrnku rozinek

hrnek ořechů a semínek

2 lžíce drceného lněného semínka

lžička kypřicího prášku do pečiva

lžička skořice

čtvrt kostky másla

3 lžíce medu

čtvrt lžičky mletého zázvoru (lze vynechat)

špetka soli

Lněné semínko zalijte půl hrnkem vody a nechte chvíli stát. Lněné semínko pak bude v těstě působit jako pojivo. Polovinu vloček rozmixujte na mouku a pak postupně smíchejte se všemi zbylými surovinami. Med vmíchejte až nakonec, hned za ním pak lněná semínka i s vodou, v níž byla namočená. Vypracujte těsto a na plech tvarujte sušenky. Pečte asi 15 minut do zlatova.

Ovesné sušenky jako vánoční cukroví

Bez mouky jsou například i ovesné sušenky guvernéra Wyomingu, které se ale kvůli velkému množství cukru hodí spíš na mlsání, nebo třeba jako vánoční cukroví na poslední chvíli. Recept na ovesné sušenky na Vánoce najdete ZDE

Sušenky z ovesných vloček se sirupem

V dalších receptech pak ovesné vločky nahrazují část mouky a tím dělají základní těsto zdravější. Pro větší výživovou hodnotu použijte místo klasické bílé mouky například jemně mletou špaldovou mouku. Také s množstvím cukru můžete experimentovat a částečně (nebo klidně zcela) jej nahradit sladkými sirupy, nebo dokonce banány.

Třeba tenhle recept, pracuje s kokosovým cukrem a agávovým sirupem. Recept na ovesné sušenky s agávovým sirupem najdete ZDE

Ovesné sušenky s ořechy

Za vyzkoušení určitě stojí i ovesné sušenky z celozrnné mouky, které můžete variabilně obměnit přidáním různých druhů ořechů.

Potřebujete

hrnek ovesných vloček

hrnek špaldové mouky

1/2 hrnku třtinového cukru

1/2 hrnku strouhaných vlašských nebo lískových ořechů

130 g másla

3 lžíce javorového sirupu nebo medu

2 lžíce vody

1 1/2 lžičky jedlé sody

špetka skořice

Ve velké míse smíchejte všechny suché ingredience kromě sody. Tu rozpusťte v trošce horké vody. V malém hrnku rozehřejte máslo a vmíchejte do něj sirup. Nakonec vše postupně přilijte do směsi sypkých surovin a zpracujte těsto, z něhož na plech vytvořte malé placičky. Protože je v těstu jedlá soda, budou sušenky kynout, a tak nechte mezi nimi rozestup. Pečte 15 minut při teplotě 150 °C.

Ovesné vločky ideální pro zdraví

Ovesné vločky patří do skupiny velmi výživných potravin, protože obsahují širokou škálu minerálních látek, jako je vápník, draslík, fosfor, hořčík, zinek, měď a mangan. Díky ovesným beta glukanům působí protizánětlivě, obsahují poměrně hodně vlákniny a bílkovin, a tak zasytí na dlouhou dobu. Je to vlastně levná superpotravina, která je plná vitaminů a dalších zdraví prospěšných látek, je na první pohled nenápadná a mnoho lidí se jí vyhýbá. Když ale ovesné vločky schováte do výborných sušenek, hned se po nich zapráší.