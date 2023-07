Rychlovka o polední pauze: Proč si ji dopřát a jaká jsou nejlepší místa i polohy?

Někdy je náš chtíč silnější a nechceme sex odkládat až na potom. Pak je jedinou možností rychlovka, která nebývá u žen zrovna populární. Důvodem je, že obvykle potřebujeme víc času na to, abychom dosáhly orgasmu. Přesto je škoda si takový sex odepřít nebo k němu přistoupit jen pro potěšení partnera. Můžete si ji totiž užít úplně stejně jako on. Jak si poradit například o polední pauze?

Je dobrá pro vztah i zdraví S partnerem si díky ní můžete zpestřit intimní život a vyhnat nudu z ložnice. Rychlovka totiž nahrává experimentování a také se při ní můžete naučit nové možnosti, jak dosáhnout uspokojení nebo jak lépe porozumět touhám toho druhého. Možná vás pak překvapí, že takový sex zlepšuje fyzické zdraví. Je prospěšný zejména pro srdce, kůži a svaly. Zejména při pracovním shonu z vás navíc dokáže rychle setřást stres, zlepší soustředění i náladu. Podle odborníků pak prý orgasmus, který zažívají muži každý den při krátkém sexu, dokáže snížit riziko rakoviny prostaty. Jaké hormony mají vliv na chuť k sexu u mužů a u žen? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5 Jak na to Nejlepší samozřejmě je, když budete na rychlovku připravená a dostatečně vzrušená. To znamená, že se na sex naladíte už předem. Třeba tak, že si s partnerem budete psát erotické esemesky během pracovní doby nebo se necháte unést sexuálními fantaziemi. O poznání hůř to samozřejmě půjde v případě, že máte velmi stresující zaměstnání. Jakmile dojde na akci, snažte se úplně vypnout a nestresovat se tím, zda budete schopná dosáhnout orgasmu. Skvělý erotický zážitek to může být i v případě, že vyvrcholení nedosáhnete. Abyste orgasmu dosáhla dřív, zkuste zhluboka a pravidelně dýchat a stahovat hýždě a stehenní svaly. Díky tomu se pochva snadněji prokrví a bude citlivější. Sex v létě: Proč je lepší a proč po něm víc toužíme? Tady je pět důvodů!

Pokračování 3 / 5 Kde si rychlovku užít Pokud jste venku obklopeni přírodou, je to jednoduché. Možností je opravdu spousta ale i v rušném městě. Na pracovišti, ale i mimo něj můžete využít jakoukoliv místnost, kde se lze zamknout, abyste nebyli nikým vyrušeni. Můžou to být záchodky, kancelář, šatna nebo sklad, kam nikdo moc nechodí. Jde to ale i kdekoliv v opuštěném temném zákoutí. Takovým místem je prostor pod schodištěm nebo podchod. Pro rychlou akci je skvělý i výtah, pokud se ovšem nacházíte v budově, kde je víc pater a není tolik frekventovaný. Ženy přiznaly: Oddávaly jsme se sexu na veřejnosti a takhle to dopadlo

Pokračování 4 / 5 Nejlepší polohy Hodně záleží, na jakém místě si to právě rozdáte. Při rychlovce se většinou musíte spokojit s polohami ve stoje, které nejsou vždy tak praktické. Například ve výtahu je ideální poloha čelem ke zdi, kdy se opíráte jen rukama, vyšpulíte zadeček a partner do vás proniká zezadu. Pokud je váš protějšek silák a udrží vás, může zkusit i polohu čelem k sobě, kdy vás partner zvedne, vy se opřete o stěnu a nohama obejmete jeho pas. V kanceláři je pak možností samozřejmě víc. Můžete si třeba lehnout na břicho nebo na záda na pracovní stůl, zatímco partner při tom bude stát. Nebo ho můžete orálně uspokojit, když bude sedět na židli a vy budete schovaná pod stolem. Poté si můžete role vyměnit. Sex na dovolené může být super zážitek i risk: Na jaká rizika si dávat pozor?

Pokračování 5 / 5 Není vhodná pro každého Některé ženy bohužel rychlovka neuspokojí ani přes všechny triky a tipy. Není příliš vhodná například pro ty z vás, které jsou méně citlivé a vzrušivé a potřebují vždy dlouhou předehru, aby si pak milování vůbec užily. Zejména některým místům na veřejném prostranství by se měly vyhnout i ty z vás, jež ani trochu neláká představa, že je při akci přistihne náhodný přihlížející. V takovém případě byste se jen stěží dokázala uvolnit a sex si užila. Nenechte se proto do něčeho takového nutit jen pro potěšení partnera, užít byste si to měli oba. Pokud přesto chcete rychlovku zkusit, začněte s ní pro začátek na místě, kde víte, že vás opravdu nikdo rušit nebude, a dopřejte si na to víc času. Dobu pak postupně zkracujte a zkoušejte i další místa. 5 zajímavostí o análním sexu: Mokrý orgasmus, bolest a čtvrthodina slasti