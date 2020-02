Kefírové moučníky jsou zpravidla vláčné, není to žádná suchá buchta, která by drhla v krku. Navíc jejich příprava bývá nenáročná. Zkuste muffiny, bábovičky, kakaovou roládu či buchtu na plech.

Kakaová roláda

Doba přípravy: 45 minut, doba pečení: 12–15 minut

Potřebujete na 1 roládu

4 vejce

100 g cukru moučka

1 vanilkový cukr

120 g hladké mouky

1 balíček prášku do pečiva

2 lžičky kakaa

Na náplň:

250 ml smetany ke šlehání

200 ml kefíru

1 balíček želatinového ztužovače

100 ml vlažné vody

2 banány



Postup:



Vejce rozklepněte do mísy, přidejte prosetý moučkový a vanilkový cukr a vyšlehejte do pěny. Hladkou mouku promíchejte s kakaovým práškem a práškem do pečiva a prosejte do vyšlehané vaječné pěny. Vše dobře promíchejte. Těsto naneste pomocí stěrky na plech vyložený pečicím papírem a vložte do dobře vyhřáté trouby. Pečte asi 12 minut při 175 °C. Upečený piškot ihned vyklopte z plechu na moučkovým cukrem posypaný pečicí papír nebo podložku, papír z vrchní strany stáhněte a horkou roládu opatrně stočte.

Připravte si náplň:

Smetanu vyšlehejte do tuha. Želatinový ztužovač připravte s vodou podle návodu na obalu (jednotlivé druhy se mohou lišit), přilijte kefír a nakonec vmíchejte šlehačku. Roládu opatrně rozevřete, potřete náplní a na ni rozložte dva banány (za sebe). Roládu znovu zatočte a uložte do chladničky. Před podáváním roládu ozdobte šlehačkou nebo bílkovou polevou.

Blesková buchta na plech

​Doba přípravy: 15 minut, doba pečení 35 minut

Potřebujete (na asi 20 kusů):

150 g hladké mouky (možno nahradit špaldovou)

50 g polohrubé mouky

200 ml kefíru

3 vejce

1 vanilkový cukr

140 g moučkového cukru

100 g másla

1 balíček prášku do pečiva

mražené nebo kompotované ovoce (jahody, třešně)

máslo na vymazání plechu

krupici nebo hrubou mouku na vysypání plechu

Postup:



Máslo rozehřejte ve vodní lázni, nechte mírně zchladnout a ušlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem, vejci a kefírem. Potom přidejte do hmoty mouku smíchanou s práškem do pečiva a vše společně dobře promíchejte. Plech vymažte máslem nebo jiným vhodným tukem a vysypte krupicí nebo hrubou moukou. Připravené těsto nalijte na plech, posypte ovocem podle chuti a buchtu pečte v dobře vyhřáté troubě při 160 °C asi půl hodiny.

Kokosové bábovičky

​Doba přípravy: 15 minut, doba pečení 25 minut

Potřebujete: (na 3–4 bábovičky):

160 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

3 vejce

300 ml kefíru

300 g polohrubé mouky

100 g másla

80 g jemně strouhaného kokosu

1 balíček prášku do pečiva



Postup:



Vejce rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky vyšlehejte s krupicovým a vanilkovým cukrem do pěny, z bílků ušlehejte tuhý sníh. Ke žloutkové pěně přilijte kefír, přidejte rozpuštěné a zchladlé máslo a dobře promíchejte. Postupně přisypávejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a kokos. Nakonec zlehka zapracujte sníh z bílků. Těsto nalijte do tukem vymazaných (použít můžete třeba kokosový olej) a hrubou moukou nebo strouhankou vysypaných formiček na mini bábovičky a pečte v dobře vyhřáté troubě při 180 °C dozlatova.

Nadýchaná hrnková roláda

​Doba přípravy: 40 minut, doba pečení: 8–10 minut

Potřebujete (na 1 roládu):

1,5 hrnku polohrubé mouky

2 vejce

1 hrnek kefíru

1 hrnek cukru krupice

1 vanilkový cukr

1 lžíci prášku do pečiva

Na náplň:

500 ml smetany ke šlehání

2 balíčky ztužovače šlehačky

250 g mascarpone

60 g cukru moučka

jahody nebo maliny

moučkový cukr na posypání rolády

džem



Postup:

Předehřejte si troubu. Vejce rozklepněte a v míse vyšlehejte s krupicovým i vanilkovým cukrem do pěny. Pak přidejte kefír a prosetou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vše společně jemně promíchejte. Plech vyložte pečicím papírem a na něj nalijte hotové těsto. Zlehka rozetřete stěrkou a vložte do trouby. Pečte při 175 °C asi 8 minut dorůžova. Během pečení průběžně kontrolujte a mezitím si připravte náplň.

Mascarpone vymíchejte s moučkovým cukrem dohladka, smetanu vyšlehejte se ztužovačem dotuha. Poté do šlehačky postupně vmíchejte mascarpone. Hotové upečené těsto sundejte z plechu i s pečicím papírem a nechte vychladnout. Pak ho namažte džemem a potřete šlehačkovou náplní, na kterou poklaďte na kousky nakrájené jahody nebo celé maliny. Opatrně srolujte do rolády. Na závěr roládu posypejte prosetým moučkovým cukrem nebo můžete lehce potřít zbytkem krému a dozdobit podle fantazie ovocem a rozpuštěnou čokoládou.

Plněné muffiny

​Doba přípravy: 25 minut, doba pečení 25–30 minut

Potřebujete (na 12 kusů):

120 g hladké mouky

250 g másla nebo Hery

150 g krupicového cukru

1 vanilkový cukr

2 vejce

250 ml kefíru

150 ml mléka

1 balíček prášku do pečiva

Na náplň:

borůvky

rybíz

marmeládu či nutellu



Postup:



Ve větší míse smíchejte veškeré sypké suroviny – mouku s práškem do pečiva a krupicový i vanilkový cukr. V druhé míse pak vyšlehejte vejce se změklým máslem nebo Herou, kefírem a mlékem. Tekutou směs vlijte k té sypké a společně dobře vyšlehejte do hladkého polotekutého těsta. Těstem pak pomocí lžíce naplňte papírové košíčky nebo formičky na muffiny (silikonové nebo teflonové nemusíte vymazávat tukem a vysypávat moukou). Postupujte tak, že dáte lžíci těsta, pak lžíci náplně a nakonec opět lžíci těsta navrch. Muffiny pečte v předehřáté troubě při 180 °C asi 25 minut.

