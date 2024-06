Tip na rychlý oběd či večeři z toho, co najdete v ledniččce: Barevné pity z pánve

Máte rádi chutné, zdravé a snadné recepty k obědu či večeři z pár ingrediencí, jejichž příprava vám nezabere spoustu času? Hodí se zejména přes týden, kdy se většině z nás u sporáku stát nechce, nebo na to prostě není čas. Plněné pity patří k jedněm z nich. Jejich náplň si můžete obměnit podle svého gusta nebo podle toho, co objevíte v ledničce.

Ingredience

Na těsto:

200 g hladké mouky na kynutá těsta či na pizzu s vysokým množstvím lepku, díky kterému vám těsto půjde dobře zpracovat a po upečení budou pity krásně křupavé

170 g řeckého jogurtu

Při nákupu surovin si pohlídejte, že kupujete kvalitní jogurt s vyrovnaným obsahem tuku a množstvím vápníku okolo 150 mg na 100 g. Zajistíte si tak jeho doporučené denní množství ve stravě a zároveň uděláte i něco pro kvalitu svých kostí.

Na náplň:

100 g nadrobeného sýra feta

2 PL čerstvého sýra

100 g spařených listů baby špenátu

2 stroužky česneku

čerstvý pepř

bazalkové pesto k dozdobení

Postup

K přípravě těsta stačí ručně zapracovat jogurt do mouky a vytvarovat hladké těsto. Rozdělte ho na čtyři kousky a utvořte placky. Doprostřed dejte náplň a pořádně placku zabalte po vzoru šátečku, ale dejte pozor, aby náplň nebyla vidět. Pak placku opečte na pánvi z obou stran. Náplně lze obměňovat, třeba vyměnit špenát s fetou za červenou řepu s kozím sýrem nebo využít cokoliv, co máte v ledniččce a co je potřeba zpracovat. Sytější pokrm vytvoříte, použijete-li do náplně maso, třeba to, které vám zbude z pečeného kuřete.