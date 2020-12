Rychlý oběd nebo večeře: Klasická gulášovka nasytí a děti si ji ohřejí samy

Taky už nevíte, co pořád vařit? Navíc, aby to bylo aspoň na dvě jídla a děti si to mohly ohřát, když pracujete? Skvělou volbou jsou husté, vydatné polévky a mezi nimi září klasická gulášovka. Recept podle pana Cukteky je jednoduchý – najdete ho i na videu v úvodu článku.