S botoxem rozhodně nešetřily: Tyto slavné ženy si přestávají být podobné

Manželka slavného Elvise Presleyho patřila mezi světové krásky. Její snahy o věčné mládí ale postupem času jejímu vzhledu značně uškodily. Řadí se tak právem na vrchol žebříčku slavných hvězd, které rozhodně neumí stárnout s grácií. Fanoušci Priscilly byli skutečně v šoku, když se slavná kráska v roce 2021 objevila v talk show s názvem Lorraine. Podle komentujících v některých internetových diskuzích nyní vypadá, „jako by měla masku,“ její obličej je totiž viditelně oteklý a nafouknutý.

Jednou z nejvýraznějších botoxových dam je bezpochyby Donatella Versace. Při pohledu na její obličej není o rozsáhlých kosmetických úpravách žádných pochyb. Zlé jazyky navíc tvrdí, že vypadá, jako kdyby se rozpadala, a některé ze zákroků nedrží, jak by měly. Nejrozsáhlejší typem úprav na její tváři je bezpochyby botox, který jí doslova zničil obličej. Zatímco v oblasti módy je uznávanou návrhářkou, z hlediska plastických úprav čelí Donatella poslední roky spíše posměchu.

Zpěvačka se usilovně snaží zakrýt každou vrásku, která se na jejím obličeji objeví, což rozhodně není přirozené. Není se co divit tomu, že ji mnozí podezírají právě z toho, že propadla botoxu a dalším úpravám.

Slavná královna popu Madonna vypadá pořád dobře. Je o ní ale známé, že kromě pravidelného cvičení za to vděčí také mnoha kosmetickým úpravám. Její pleť je navzdory jejímu věku neustále pevná a vypnutá. Podle někoho vypadá mladě, podle rýpalů však připomíná také masku.

Místo toho je na první pohled patrné, že má kvůli všemožným zákrokům značně omezenou mimiku. Vypadá to, že i jí úsměvy dávají zatraceně zabrat!

Zdá se, že se oblíbená a dříve jemně vyhlížející blondýnka Meg Ryan obává čím dál více stárnutí. Nyní totiž její rty připomínají spíše kačeří úsměv a její tvář je také podezřele nafouklá. Přitom by přirozené blondýnce trocha vrásek a postupně přibývající věk rozhodně slušely.

V poslední době se však herečka rozhodla pro radikální změnu svého vzhledu, a podstoupila proto řadu zásahů do vizáže. Kromě toho, že až skoro nezdravě zhubla, nechala si například zvednout víčka nebo přifouknout rty. Také její obličej a tváře začaly vypadat trochu nepřirozeně, až moc uhlazeně a bez jediné vrásky. Úpravy nakonec dospěly do bodu, kdy herečku kdysi "krev a mlíko" lidé prakticky nepoznávají.

Kdo by neznal trochu oplácanou, ale především sympatickou a lehce praštěnou a oblíbenou Bridget Jones! Trilogie Deník Bridget Jonesové, ve které ztvárnila hlavní představitelku Renée Zellweger, se stal totiž doslova fenoménem. Herečka tehdy musela kvůli roli výrazně přibrat, pak kila pracně shazovala, aby je v následujících letech opět nabírala kvůli natáčení dalších dílů.

Ve volném pokračování seriálu s názvem A jak to bylo dál?, který byl nedávno odvysílán a už se točí druhá řada, přirovnávají fanoušci hereččiny výrazy k chladným pohledům bez emocí, nebo dokonce k obličeji, který vypadá jako po mrtvici. Nehezké komentáře zveřejňují také na sociálních sítích. Některé z nich se Kristin podle jejího vyjádření hluboce dotýkají. Nabízí se tak otázka, zda už jsou hereččiny úpravy opravdu moc viditelné a za hranou, nebo to jen rýpaví fanoušci trochu přehánějí.

Tory Spelling byste už možná nepoznali

Pamatujete si na oblíbenou Donnu Martin z legendárního seriálu Beverly Hills 90210? Nyní ovšem herečka vypadá zcela jinak, protože se nejspíš rozhodla, že nechce zestárnout. Někteří fanoušci by tak dříve sympatickou a veselou Donnu z amerického seriálového hitu devadesátých let dnes už možná ani nepoznali. Mohou za to její přehnané kosmetické úpravy a zákroky, včetně viditelného množství botoxu. V důsledku toho v současnosti herečka připomíná spíše figurínu než přirozeně zralou ženu.