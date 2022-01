S těmito 3 kabelkami si letos vystačíte: Pořiďte si mikro, hobo i shopper!

My ženy se bez kabelky prostě neobejdeme, i kdybychom do ní měly nacpat jen vzduch. Proto se také tašky staly plnohodnotnou součástí outfitu, která dodá vašemu vzhledu tu správnou šťávu. Které kabelky vám v tom pomohou letos?

Ve svitu půlměsíce

Zlatou střední cestu, kdy do tašky potřebujete schovat krom telefonu a klíčů třeba také kapesníčky, diář, šminky nebo malou svačinku, za vás vyřeší kabelka, která bude v ulicích letos k vidění čím dál častěji. Má tvar půlměsíce a dá se nosit jednoduše v ruce nebo přes rameno. Velikostí je ideální, protože se vám do ní vejde víc věcí, ale zároveň nepřekáží. A když si vzpomenete, že potřebujete udělat nákup, schováte do ní i látkovou nákupní tašku. Stylu této kabelky se říká hobo a seženete ji buď v hladké verzi, nebo v prošívané a krabacené, která bude letos nejvíc in.

Na velikosti záleží

Čím větší, tím lepší, říkáte? Letos se rozhodně nepletete. V kurzu totiž budou i pořádně velké kabelky, kam krom drobných nezbytností v klidu schováte i notebook, knížku, oběd i menší nákup. Máte-li pocit, že takzvané shoppery jsou neforemné a na eleganci příliš nepřidají, pletete se. Zainvestujte do pěkného koženého kousku, který doplní každý váš outfit, a uvidíte, že vám taková taška vydrží i několik let, aniž zestárne.

Co je malé, to je milé

Se shopperem ale asi nevyrazíte do společnosti, na party či na večeři. To jsou místa, kam se objemná taška nehodí, a tak je namístě zvolit její pravý opak. Miniaturní kabelky, v nichž horko těžko uschováte mobil, rtěnku a klíče, se letos budou těšit velké oblibě. Co ale také potřebujete víc, když veškeré úkony dnes už zvládnete jen pomocí mobilu? Pokud přece jen potřebujete prostor navíc, můžete mikrokabelku doplnit přídavnými kapsičkami, které jednoduše připevníte k popruhu.