Šafránková, Žbirka, Štaidl: Které slavné osobnosti nás opustily v roce 2021?

Smrt si nevybírá, a tak se ani rok 2021 neobešel beze ztrát mezi slavnými osobnostmi. Do hvězdného nebe navždy odešla nejslavnější česká Popelka, královna šansonu, princ Philip i ikona francouzského akčního filmu. Které z hvězd v roce 2021 zhasly jednou provždy?

Hana Maciuchová Do povědomí diváků se zapsala rolí Anče ve večerníčku Krkonošské pohádky i jako Miriam Hejlová v seriálu Ulice. Za tuto roli se jí podařilo získat hned tři sošky v anketě TýTý. Zásadních rolí ale měla Hana Maciuchová na kontě daleko víc. Herečka měla to štěstí, že v životě potkala opravdovou lásku – herce Jiřího Adamíru, s nímž šťastně žila až do jeho smrti v roce 1993. Mít děti jí však kvůli zdravotním komplikacím dopřáno nebylo. V roce 2017 bojovala Maciuchová poprvé s rakovinou, když jí byl objeven nádor v prsu. Boj tehdy ale bohužel úplně nevyhrála, nemoc zaútočila podruhé, tentokrát údajně na slinivku. Rakovina se nakonec stala herečce osudnou a ta po dlouhém boji se zákeřnou nemocí 26. ledna 2021 zemřela.

Hana Hegerová Hana Hegerová měla na svém kontě nejen stovky písní, které si lidé zpívají dodnes, ale i řadu ocenění. Život ženy, která v roce 2002 obdržela z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy, rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. Nevyšlo jí manželství s režisérem Daliborem Hegerem, jemuž neplánovaně povila syna Matúše. Nečekaně zahynula i její druhá životní láska, režisér Ján Roháč, a dítě, které s ním čekala, bohužel potratila. Na přelomu 70. a 80. let pak musela do vězení, jelikož jí byla „prokázána" zpronevěra, nicméně ani s koncem komunismu se jí nepřestávala lepit smůla na paty. Její byt na Staroměstském náměstí shořel a ona přišla téměř o celý svůj movitý majetek. Jako mladá začala zpívat v podstatě z nutnosti, údajně se k tomu nechala přemluvit proto, že potřebovala peníze. Nakonec však patřila mezi nejlepší zpěvačky československé hudební scény a po právu je nazývána královnou šansonu. Poslední léta už se na veřejnosti neobjevovala a s vleklými zdravotními problémy se potýkala delší dobu. Milovaná zpěvačka zemřela 23. března 2021.

Libuše Šafránková Nebyly by to pravé české Vánoce, kdyby se na obrazovkách neobjevila pohádka Tři oříšky pro Popelku. A právě díky ní se do srdcí českých diváků zapsala Libuška Šafránková. Nebyla to však jen role Popelky, která ji proslavila. Herečka zazářila i jako Malá mořská víla či v komediálních rolích ve filmech Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Vesničko má středisková, Vrchní prchni i Slavnosti sněženek. Zvládala i drama a za svoji roli v oscarovém snímku Kolja získala sošku Českého lva. Před kamerou se často objevovala po boku svého manžela, herce Josefa Abrháma, s nímž jí manželství vydrželo přes čtyřicet let. Šafránková už v roce 2014 onemocněla rakovinou dýchacího ústrojí, v roce 2020 se mluvilo o tom, že se jí nemoc vrátila. 7. června 2021 – v den svých narozenin – byla herečka převezena do nemocnice, kde měla podstoupit lékařský zákrok, zemřela o pouhé dva dny později.

Ladislav Štaidl Ladislav Štaidl byl známý nejen jako úspěšný skladatel, textař a zpěvák, ale také jako věrný parťák Karla Gotta. Právě po jeho boku se mu otevíraly dveře všude a díky tomu, že napsal Gottovi řadu hitů, se stal brzy slavným. Jeho další vášní pak byly ženy – Štaidl měl pověst milovníka a obdivovatele ženské krásy a život po boku jedné ženy mu byl cizí. Nedokázal být věrný ani svým milenkám, natož svojí manželce. Ženatý byl pouze jednou, a to s podnikatelkou a právničkou Annou, s níž mu i přes jeho zálety manželství vydrželo dlouhých třicet let. K rozvodu ho přiměla až o dvacet let mladší Iveta Bartošová. Jejich bouřlivý a vášnivý vztah trval třináct let a vzešel z něho syn Artur. Ladislav Štaidl v minulosti prodělal onkologické onemocnění, které vedlo k oslabení organismu. Loni onemocněl koronavirem, jeho syn Artur ho nechal 7. ledna 2021 převézt do nemocnice, kde byl okamžitě umístěn na oddělení ARO. Ladislav Štaidl ale boj s koronavirem prohrál.

František Nedvěd Ve věku třiasedmdesáti let zemřel v neděli 18. července 2021 zpěvák František Nedvěd. Dlouhá léta vystupoval se svým bratrem Janem, byl součástí skupiny Brontosauři, věnoval se také sólové kariéře. Poslední roky života nebyly pro Františka Nedvěda snadné, trpěl vážnými zdravotními problémy, potýkal se s rakovinou plic a její náročnou léčbou. Po prodělané chemoterapii a ozařování se chvíli zdálo, že už bude lépe. Zákeřná nemoc se ale vrátila. Věčné cestování, ponocování a hospodská strava také zanechaly svou stopu v podobě diabetu. Ale jak se František svěřil médiím, líto mu bylo jen to, že neviděl vyrůstat svoje děti. Lidé ho měli za samotáře, ale bylo to jinak. „V podstatě jsem veselý člověk, i když si lidi myslí, že jsem morous. A hraní mne pořád nabíjí, nikdy jsem z něj nebyl unavenej, když nehraju, jsem jako nemocnej," svěřil se v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka. Jediné, co do své smrti nestihl, bylo usmířit se se svým bratrem Janem, s nímž ho sice pojila pestrá hudební minulost, ale rozdělily je věčné neshody a hádky.

Miro Žbirka Jedním z největších šoků pro československou hudební scénu byla v loňském roce smrt zpěváka Mira Žbirky. Ten nikdy nebyl typem rockera, který by plnil novinové plátky divokými skandály či mileneckými avantýrami. Držel se v dobré kondici a sám říkal, že nežije zhýralým životem. Jeho jedinou nectností a dopingem současně je prý šálek dobré kávy. Slovenský zpěvák ale neměl na růžích ustláno a prožil i velké životní ztráty. Jednou z největších bolestí byla pravděpodobně sebevražda jeho bratra Jasona. Nevyšlo mu také první manželství, zato s druhou ženou Kateřinou zůstal až do své smrti. Zdravotní problémy trápily zpěváka už delší dobu a prodělal hned několik zápalů plic. Ten poslední se mu bohužel stal osudným. „Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil," napsal Meky Žbirka před časem na svém Facebooku. „Posílejte energii, budu ji potřebovat." I když mu energii fanoušci hned začali posílat, Miroslav Žbirka zvaný Meky ve středu 10. listopadu 2021 zemřel. V nemocnici oslavil i 69. narozeniny.