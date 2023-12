Sají vám energii: 8 typů lidí, kterých se musíte v roce 2024 zbavit

Žádná dobrá zpráva pro ně není dost dobrá. Na všem lze vždy najít něco negativního. Na první pohled to často vypadá, že o vás projevují zájem nebo mají starost. Ve skutečnosti to tak ale mnohdy není. Jim nejde o to, vás podpořit, neřeší, co je pro vás důležité. Prostě jen na všem odhalí nějaký kaz.

Nemusejí vždy zrovna malovat čerta na zeď, ale kolikrát nedokážou pochválit nebo ocenit to, čeho jste dosáhla. Povýšili vás v práci? Místo aby se s vámi radovali, okomentují to slovy, že vy byste si za svou práci zasloužila mnohem víc.

Pokud máte ve svém okolí takové lidi, snažte si je nepustit k tělu, nebo pokud už se tam dostali, snažte se jich zbavit. U členů rodiny to půjde těžko, ale u přátel či kolegů není důvod, proč se nechat vysávat. Pro rok 2024 to platí zejména pro následující typy lidí:

Pokračování 2 / 8

Manipulátoři, kteří z vás chtějí udělat šílence

Čeština pro to nemá výraz nebo pracuje s anglickým termínem gastlighteři – to jsou lidé, kteří cíleně zpochybňují vaše vnímání reality, abyste měla pocit, že jste naprostý blázen. Patologickou formu této manipulace ukázal britský film „Gaslight“ z roku 1940. Konkrétní příklad: Obraz nevisí na svém místě. Paul se diví, kde je obraz. Kam ho Bella dala. Ta popírá, že by ho schovala. Paul ji utěšuje slovy, že začíná bláznit, ale že to nic (přitom on sám ho schoval). Přijde vám to absurdní?

To už je extrémní příklad. Ale znáte věty „tak to nebylo, musel sis něco představovat“ nebo také „jak jsi na to mohl zapomenout, vždyť jsem to říkal!“. Gaslighteři jsou ve svém oboru lhaní a zatajování naprostí mistři. Lehce vás přesvědčí, že chyba je na vaší straně. Nebo sporné situace obrátí proti vám. Budou lhát a popírat pravdu, i když jim dokážete, že lžou. Jejich činy neodpovídají jejich slovům.

Oběť gaslightingu většinou nebere hrozbu vážně a myslí si, že tohle se přece nemůže dít. Pokud se ale setkáte opravdu s nemocným člověkem, následuje nahlodání víry v sebe sama a nakonec dojde k úplné ztrátě kontaktu s realitou. Manipulátor konečně dosáhl svého cíle a nad zničenou osobou získá naprostou kontrolu.