Saka a blejzry pro letošní jaro: Takto je nosí známé influencerky nad 50!

Každý šatník by měl mít pár základních kousků, které se dají kombinovat a stylizovat do různých outfitů. A přesně to saka a blejzry, jejichž období nastává právě na jaře, splňují. Jak je nosí influencerky, které už překročily padesátku?