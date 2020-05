Saláty, které vás nakopnou: Zkuste s opečenou karotkou či cizrnou

Tělo si po zimě žádá pořádnou dávku vitaminů a v tom vám nejlépe poslouží dobré jarní saláty. Dopřejte je sobě i rodině v takové podobě, aby potěšily oko a zároveň si všichni pochutnali a neměli brzy hlad.

Salát se slaninou a vejci

Doba přípravy 30 minut, doba pečení 20 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

300 g listového salátu

8 vajec uvařených natvrdo

1 svazek karotky

1 lžíci másla

1 lžíci medu

200 g plátků anglické slaniny

200 g zakysané smetany

sůl, pepř

olivový olej

citronovou šťávu

POSTUP:

Slaninu rozložte na plech vyložený pečicím papírem a opečte ji dokřupava. Karotky podélně nakrájejte a v míse je smíchejte s medem. Pak je opečte na másle tak, aby med trochu zkaramelizoval. Listový salát propláchněte, dejte do mísy a zakapejte olejem a citronovou šťávou. Pak ho rozdělte na talíře. Přidejte křupavou slaninu, opečenou karotku a nakrájená vejce. Nakonec přidejte trochu zakysané smetany a vše osolte a opepřete.

Salát s krůtím masem a fetou

Doba přípravy 40 minut, doba pečení 15 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

200 g listového salátu

150 g konzervované cizrny

1 červenou cibuli

200 g cherry rajčat

300 g krůtího masa z prsou

sůl, pepř

1 lžíci dijonské hořčice

200 g fety

olej

NA ZÁLIVKU:

100 ml olivového oleje

1 lžičku dijonské hořčice

1 lžíci nasekané petrželky

1 lžíci citronové šťávy

POSTUP:

Maso naklepejte, osolte, opepřete a z obou stran potřete hořčicí. Pak ho na oleji opečte z obou stran dozlatova. Salát propláchněte a dejte do mísy. Přidejte nakrájená cherry rajčata, nakrájenou cibuli a okapanou cizrnu. Vše promíchejte. Pak přidejte nasekanou petrželku, sůl a pepř. Salát rozdělte na talíře, přidejte maso nakrájené na kousky, rozdrobený sýr a vše pořádně pokapejte zálivkou.

Salát s chřestem

Doba přípravy 30 minut, doba vaření 5 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

200 g polníčku

400 g zeleného chřestu

300 g cherry rajčat

1 lžíci balzamikového octa

4 lžíce olivového oleje

sůl, pepř

NA ZÁLIVKU:

4 lžíce řeckého jogurtu

1 lžíci citronové šťávy

sůl, pepř

POSTUP:

Rajčata překrojte, dejte do misky a přidejte balzamiko ocet, olivový olej, sůl a pepř. Z chřestu odkrojte konce a pak ho dejte na 5 minut do vroucí a osolené vody. Do misek nebo na talířky rozdělte polníček a přidejte ochucená rajčata a uvařený chřest. Nakonec ozdobte salát zálivkou připravenou smícháním jogurtu, citronové šťávy, soli a pepře.

Salát s hráškem a tofu

Doba přípravy 30 minut, doba vaření 20 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

500 g mraženého hrášku

1 lžíci másla

hrst lístků máty

2 šalotky

1 chilli papričku

400 g marinovaného tofu s česnekem

sůl, pepř

olej

hrst baby špenátu

POSTUP:

Šalotky nakrájejte nadrobno. Pak je orestujte na másle a přidejte hrášek. Podlijte trochou vody a krátce poduste. Zbylou tekutinu poté slijte nebo nechte odpařit. Směs osolte, opepřete, vmíchejte lístky máty, špenát a nasekanou chilli papričku. Na jiné pánvi opečte na oleji tofu nakrájené na kostičky. Hrášek rozdělte na talířky nebo do misek a nakonec přidejte tofu.

Kuřecí salát s výhonky

Doba přípravy 30 minut, doba vaření 5 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

200 g pečeného kuřete

200 g rýžových nudlí

hrst koriandru

1 snítku máty

150 g bambusových výhonků

100 g hráškových lusků

2 chilli papričky

NA ZÁLIVKU:

2 lžičky nastrouhaného zázvoru

2 lžičky sezamového oleje

2 stroužky prolisovaného česneku

2 lžíce rybí omáčky

4 lžíce vody

2 lžičky třtinového cukru

šťávu z 1 limety

POSTUP:

Do misky dejte všechny suroviny na zálivku a promíchejte. Koriandr nasekejte a dejte do mísy. Přidejte lístky máty, pokrájené sladké lusky a bambusové výhonky. Vše promíchejte a přidejte nasekané chilli papričky a maso nakrájené na kousky. Rýžové nudle uvařte podle návodu. Rozdělte je do misek, přidejte směs s koriandrem a nakonec vše zalijte zálivkou.

Karotkový salát s fetou

Doba přípravy 30 minut, doba vaření 20 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 svazky karotky

8 lžic domácího křupavého müsli

2 lžíce medu

2 lžíce másla

1 granátové jablko

200 g fety

lístky máty

lístky koriandru

NA ZÁLIVKU:

5 lžic slunečnicového oleje

1 lžičku medu

1 lžíci citronové šťávy

sůl, pepř

POSTUP:

Karotku očistěte a smíchejte s medem. Pak ji na másle opečte tak, aby med zkaramelizoval. Rozdělte ji na talíře a na každou porci přidejte müsli, kuličky granátového jablka a ozdobte lístky máty a koriandru. Navrch salátu rozdrobte sýr. Olej prošlehejte s medem, citronovou šťávou a pak směs osolte a opepřete. Zálivkou pokapejte salát a podávejte.