Sama 10 dní v karanténě: Jak si samotu užít, využít ji a nezbláznit se

Ať už budete během dne dělat cokoliv, nezapomeňte svému tělu dopřát pohyb. Ať už jste zvyklá pravidelně chodit do fitka nebo je vaším jediným pohybem jen cesta do práce, nemůžete momentálně vykonávat ani jedno. Zkuste proto hned po ránu cvičit jógu, která vám protáhne zkrácené svaly, probudí vás a dodá energii do dalšího dne. Pokud nevíte, jak na to, stačí se podívat na Youtube nebo si stáhnout nějakou cvičicí aplikaci, podle které můžete začít. Vaše tělo vám po karanténě poděkuje, že jste ho nenechala zahálet!

Dopřejte si siestu

Také jste si občas říkala, jak to mají jižanské státy dobře zařízené se svými odpoledními siestami, obzvlášť když se vám v práci klížily oči u počítače a jediné, po čem jste toužila, bylo dát si „dvacet“? Tak právě teď máte šanci si to vyzkoušet. Se správným rozplánováním denního programu si klidně odpolední siestu můžete dopřát a trochu si pospat za bílého dne. Do dalšího programu se pak můžete nakopnout pomocí odpoledního kafíčka. Jen si na siesty moc nezvykejte, protože návrat do běžného denního programu by pak mohl být trochu bolestivý!