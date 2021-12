SÁRA (46): Tento rok jsem si splnila životní sen, manželovi to vadí

Sára během uplynulého náročného roku změnila svůj život i jeho směřování, cítí se šťastně a naplněně, její muž má však jiný názor. Jak se s tím Sára vypořádá?

Celé roky jsem byla zavřená v jedné polostátní instituci v „laborce“. Mám přírodovědné vzdělání, ale místo v přírodě či mezi rostlinami jsem skončila u mikroskopu a hory papírů – což opravdu nebyl můj životní sen. Jenže se dvěma dětmi a manželem pracovně stále pryč jsem byla vděčná za jistoty klidné státní instituce. Vděčná, ale ne šťastná.

Nyní máme obě holky dospělé, jedna studuje v Brně, druhá je na stáži ve Vídni. Domu jezdí občas a já měla po letech zase čas, který trochu nabobtnal díky různým lockdownům a home office.

Ne že bych vnitřně nějak šíleně strádala, to naprosto ne, ale začala jsem se cítit tak trochu zbytečná a nevyužitá. Přišlo mi, že plýtvám energií a den za dnem doslova zahnívám, nijak se nerozvíjím a neposouvám.

Chápala jsem, že to souviselo s tím, že holky odešly, ale cítila jsem, že nejde jen o syndrom „prázdného hnízda“, prázdné bylo cosi ve mně. Má báječná a trochu trhlá sestra, s níž mám velmi blízký vztah, mě tehdy přemluvila, abych s ní zašla ke kartářce, kam ona chodívá už léta.

Karty, které mi kartářka vyložila, směřovaly k jedinému: k životní změně, k velkému kotrmelci! Ke změně, na kterou budu prý potřebovat obrovskou odvahu. Sílu údajně mám. Tušila jsem, o jakou změnu by mělo jít, výklad byl neuvěřitelně přesný! Nevím, jak karty fungují, a je mi to vlastně docela jedno, ale hodina, kterou jsem u kartářky strávila, mě definitivně nakopla a já dala věci do pohybu.

Během práce jsem si udělala několik floristických kurzů a začala o víkendech pomáhat v jednom květinářství. Chtěla jsem vědět, jak to v praxi v květinářství chodí. Chtěla jsem být mezi květinami, dotýkat se jich a dělat něco, co mi dávalo smysl, a hlavně si splnit svůj životní sen – mít vlastní květinářství.

Také jsem toužila pracovat s lidmi, komunikovat s nimi, a ne být zahrabaná v kanceláři nebo sama v laborce. Jednoduše jsem si dovolila pozvolna oprašovat svůj velký dětský sen. A tak jsem se vzdělávala, pozorovala a zkoušela.

Práce, nebo spíše brigáda mě moc bavila. Ukázalo se, že jsem šikovná a mé trochu bláznivé vazby se zákazníkům líbí. Lidé se k nám vraceli. A já pomalu spřádala plány na vlastní voňavou živnost. Nešlo mi o zbohatnutí, to se v tomto oboru ani nedá, ale chtěla jsem dělat práci, která mě baví, která mi dává smysl a přináší i něco krásného ostatním lidem.

Manžel si myslel, že jsem se pomátla. Navíc jsem měla v práci po dvou desetiletích možnost postoupit o profesní schůdek výš – kolega totiž odcházel do důchodu. Tak to u nás chodilo, jedině tak se u nás dělala kariéra. Byla to „jedinečná“ příležitost! Jenže já si místo toho zrušila stavební spoření a přestavěla svou garáž, stojící v rohu naší zahrady, na malé květinářství.

Muž neprotestoval ani nesouhlasil, jen kroutil hlavou. I on má své nákladné koníčky, do kterých mu nemluvím, v tom se díkybohu respektujeme. Na konci léta bylo hotovo a já dala v práci výpověď – odcházela jsem spolu s šéfem. On do důchodu, já k manuální práci. Byl z toho trochu poprask, za celá desetiletí jsem byla snad jediná, kdo od nás odešel před důchodem. Z „teplého místečka“, z jistoty státní instituce se prostě neodcházelo.

Otevřela jsem v listopadu, přesně na své narozeniny. Rozhodla jsem se, že je tak oslavím. Do pozvánky jsem z pochopitelných důvodů napsala: „Nenoste mi dříví do lesa. Uvítám dobrou náladu a dobré víno.“ Už pár týdnů jsem nesmírně šťastná a nadšená květinářka a doufám, že jí budu ještě spoustu let.

Můj muž nadšený není. Byl by mnohem spokojenější, kdybych měla novou jmenovku na kanceláři, v níž bych to doklepala do důchodu. Ale to mě neodradilo, a tak zatímco pro mnoho lidí byl tento rok těžký, skličující a možná i trochu depresivní, já se rozhodla jít proti proudu a za svým snem. I kdybych někdy časem musela svůj „krám“ zavřít, určitě nebudu litovat dní, které jsem žitím svého snu strávila.