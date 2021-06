Sára už je se svým manželem dlouhá léta. Milostný život představoval vždy spíše výjimečnou záležitost, ale v posledních měsících už se jí manžel nedotýká vůbec a ona zjišťuje, jak jí i jemné pohlazení chybí. Co ale s tím?

Je fyzický kontakt ve vztahu základ?

S manželem jsme svoji už osmadvacet let. Nebyla to láska na první pohled, ale roky jsme se znali a kamarádili. Jak jsme spolu trávili hodně času, přetavilo se naše přátelství v pevný vztah. Já rozumím jemu, on rozumí mně. Ve smutných chvílích mě umí rozesmát, v těžkých chvílích zase podržet. Věděla jsem, že to je muž, který může být mým partnerem do konce života.

Sex nikdy nebyl v popředí. Milování nám stačilo jednou týdně. Vzešla z něho naše skvělá dcera. Po letech se ale i jednotýdenní záležitost stala záležitostí hodně ojedinělou. K pohlavnímu styku došlo možná tak jednou za měsíc a netrval déle než pár minut.

Máme vztah bez intimností

Nikdy jsem si nestěžovala. Koneckonců, je to možná chyba nás obou. On není ten, který by se po mě večer vrhl, když má chuť, a já se také zdráhám. Dotyk je něco, čím neplýtváme, a v posledních měsících už se nedotýkáme v podstatě vůbec.

Jenže mi dotyk nebo alespoň lehké pohlazení začaly chybět. Cítím se jakoby prázdná a strašně sama. Sedíme vedle sebe na sedačce, on v jednom rohu, já v druhém, sledujeme film, ale že by mě vzal kolem ramen nebo mi pohladil kotníky, to nehrozí.

Když se k němu přisunu sama a chytnu ho za ruku, vydrží tak minutu, ale pak si podá pití ze stolku nebo chytne misku s oříšky a opět jen tak sedíme vedle sebe. Nevím, dělá to schválně? Vím, že vztah je o komunikaci a my spolu rádi mluvíme. Proto jsem několikrát zavedla řeč i na toto téma. Potřebovala jsem to ze sebe dostat ven a začala jsem.

Jsem z toho nešťastná

Popsala jsem mu, jak se cítím. Že chápu, že už nám není dvacet let a nemusíme se milovat každý týden v každé místnosti. Ale přece jen dotyk je pro mě důležitý. Potřebuji cítit nejen jeho osobní podporu, ale i tu fyzickou. Copak už pro něj nejsem atraktivní? Štítí se mě?

Manžel mě poslouchal, ale nakonec vždycky ukončí konverzaci s tím, že v tom nevidí takový problém. Ujistil mě, že mě má rád a přece jen je nám přes padesát. Náš vztah je i o jiných věcech. Zůstala jsem jako opařená a frustrace se ve mně ještě více prohlubovala. Sice uznal, že bývá v poslední době dost unavený, ale tento stav netrvá pár týdnů, ale několik měsíců. Co teď?

Nejsem typ člověka, který by si šel fyzickou intimitu hledat k někomu jinému. Vždy jsem byla manželovi věrná a nedokázala bych ho podvést. I když už jsem měla párkrát namále. Nemuselo by jít nutně o sex, ale zkrátka o to pohlazení. Ach, co bych za to dala. Cítit se zase žádaná.

Nemluvila jsem s ním

Nakonec jsem se rozhodla zkusit poslední věc, která mě napadla. Rozhodla jsem se, že s manželem několik dní nepromluvím. Jelikož stále něco rozebíráme, změnu poznal hned. Ptal se mě, co se děje, proč s ním nemluvím. Nechala jsem ho den vytěkat. K večeru už dost znervózněl a já jsem jen v klidu pronesla: „Vidíš, jak tobě chybí moje slova a odpovědi, mně chybí tvůj dotyk.“

Ten večer jsme si sedli a začali celou věc rozebírat znovu od začátku. Řekla jsem mu, co mi vadí a chybí. On mi nakonec přiznal, že má dlouhodobé problémy v zaměstnání a zkrátka nemá na doteky náladu. Navrhla jsem dokonce, že bychom zašli k partnerské poradkyni a on překvapivě souhlasil!

Zůstala jsem v úžasu, protože pokud mi kývl na psycholožku, tak očividně ho v práci nesvazují jen tak nějaké malé problémy. V konečném důsledku jsem znejistila ještě víc, protože jsem si uvědomila, že vlastně nakonec neřešíme jen vztah bez dotyků, ale také obnovení důvěry. Neříkal mi všechno. A to jsem si říkala, že v komunikaci u nás problémy nemáme. Bude to ještě dlouhá cesta, ale vyšli jsme na ni. A to je dobře. Z tohoto pohledu jsem klidnější.