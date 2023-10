ŠÁRKA (37): Manžel je ve vězení, teď se s ním nemůžu rozvést

Čtyři roky utečou jako voda, ovšem ve vězení běží čas jinak a pro rodinu uvězněného to mohou být roky nekonečné. Šárka řeší, co dál s přerušeným manželstvím.

Netušila jsem, že můj manžel se s dvěma kamarády zaplete do událostí, které skončily jeho uvězněním. Rozsudek zněl na čtyři roky odnětí svobody s možností podmíněného propuštění po absolvování poloviny trestu. Všechno mi přišlo jako zlý sen, vysvětlení z manželovy strany veškeré žádné, jen jsem tušila, že v tom jsou hazardní hry, dluhy nebo něco takového.

Máme dvě malé děti, dva a čtyři roky, a proto jsem neměla moc času sledovat manželovo „podnikání“, jak on tomu říkal. Ráno odcházel před osmou, domů se vracel obvykle, až když děti spaly. Neměli jsme se špatně, ale veškerá starost o děti a domácnost byla jen na mně, k tomu občas i úřední vyřizování, moc opory jsem v manželovi neměla. Zřejmě usuzoval, že vlahý zájem o nás vyrovnává peněžním příspěvkem na chod rodiny.

Dnes vím, že jsem byla dost naivní (hloupá), když mi nepřišlo divné, že nemá stálé místo v nějakém podniku, měla jsem za to, že s dvěma kamarády mají nějakou živnost. Bohužel to podnikání na hraně zákona je dohnalo a jako hlavní aktér dostal můj muž zmíněné čtyři roky odnětí svobody.

Možná vám přijde divné, že jsem nebyla příliš překvapená ani smutná z toho, že zůstanu s dětmi tak dlouho sama. Naše manželství běželo jakousi setrvačností, jako bychom byli každý na jiné koleji, které možná vedou stejným směrem. A tak když manžel nastupoval do výkonu trestu, nepřišlo mi to jiné, než když odjížděl na své údajné služební cesty.

Povolené návštěvy jsem dvakrát absolvovala s dětmi, ale přestala jsem je brát za tátou do věznice. Cesta vlakem byla únavná (nemám řidičák) a doba návštěvy pro děti dost dlouhá a nudná. Hovořit a sledovat děti, to nebylo k ničemu, moc jsme si toho s manželem neřekli, cestou domů jsem měla z celé návštěvy vždycky rozpačitý pocit. Raději jsem svěřila děti rodičům a jela sama, ale musím přiznat, že jsem prodlužovala intervaly mezi návštěvami různými výmluvami – prostě se mi nechtělo a rozpačité sezení, kdy nevíte, co říct, nestálo ani za tu cestu.

Čas běžel a manželův trest se blížil k polovině, po které si mohl zažádat o podmínečné propuštění. V tu dobu mi došlo, že si neumím představit, že by se k nám vrátil – při návštěvách jsme si neměli kromě pozdravu a několika vět (co doma, co děti?) co říct. A jak jsem říkala, naše manželství nebylo ani předtím žádným vzorovým vztahem.

Začala jsem uvažovat o rozvodu už zkraje manželova pobytu ve vězení, ale zdálo se mi, že na konečné řešení je ještě spousta času. Zvykla jsem si žít sama s dětmi, měla jsem už dobrou práci, pár přátel pro víkendové akce a manžel se pomalu vytrácel i ze vzpomínek.

Probírala jsem problém rozchodu i s rodinou, abych si byla jistá, že nedělám nic manželovi na truc. Prostě jsem si neuměla další společné žití představit, odcizení bylo čím dál hlubší, ani povolené návštěvy jsem úplně nevyužívala. Manžel se občas zmínil, že si chce o propuštění požádat, ale o dalším žití mluvil mlhavě, o děti se moc nezajímal, a kam by vlastně šel a co bude chtít dělat, s tím se nesvěřoval.

Měla jsem v téhle situaci chuť podat žádost o rozvod co nejdříve, dřív, než se vrátí. Myslím, že by to nebyl problém a rozvod by proběhl rychle, snad ani s péčí o děti by nebyly tahanice. Ale přece jen mi přišlo nefér definitivně hodit manžela přes palubu v době, kdy si odbývá trest.

Vím určitě, že k rozvodu stejně dojde, ale protože ani on to teď nemá úplně lehké, nechci mu situaci ztěžovat. Myslím, že až bude venku, domluvíme se, abych nemusela žít s pocitem, že jsem manžela podrazila.