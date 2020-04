ŠÁRKA (41): Setkala jsem se s manželovou milenkou, opustily jsme ho obě

Šárčino manželství fungovalo poklidně a ona neměla nejmenší podezření, že by její manžel mohl žít dvojí život. Když se nečekaně setkala s jeho milenkou, život se jí obrátil vzhůru nohama...

Šla jsem na preventivní prohlídku ke gynekologovi. Po půl hodině čekání mě oslovila drobná brunetka. „Prosím vás, pustila byste mě před sebe? Jdu na kontrolu po šestinedělí a mám na chodbě kočárek s miminkem.“ „Jistě,“ usmála jsem se.

Když jsem si odbyla prohlídku také já, vyšla jsem z budovy polikliniky a spatřila jsem ji stát na chodníku. Neodolala jsem, abych se nepokochala mimčem. „Můžu se podívat?“ zeptala jsem se. „Ano, jmenuje se Karolínka,“ usmála se dívka. Prohlížela jsem si holčičku, která jako by z oka vypadla mé dceři Katce.

Daly jsme se do chůze. „Je vám podobná...“ „Ale kdepak. Je to celý tatínek.“ Sklouzla jsem zrakem k její ruce, ale snubní prstýnek jsem neviděla. „Nejsem vdaná,“ odpověděla mi na nevyslovenou otázku. „Já ano. Už deset let.“ „A děti máte?“ zeptala se. „Ano, syna a dceru,“ usmála jsem se.

„A máte hodného manžela?“ ptala se dál. „Ano, je milý, chápavý a tolerantní,“ přemýšlela jsem, proč se mě na to ptá. „Závidím vám. Ten můj je ženatý, ale se ženou léta nežije. Dokonce spí odděleně.“ Zeptala jsem se, proč se její přítel nerozvede. „Žádost o rozvod už podal, ale to víte... Manželka se brání, soudy pracují pomalu a takhle to dopadá,“ řekla a podívala se do kočárku. Nevěděla jsem, co dodat, a rychle se rozloučila.

Za několik měsíců jsem ji potkala znovu a všimla jsem si, že jí vyrostlo bříško. „Dobrý den,“ zavolala na mě. „Dobrý den. Čekáte druhé? Váš přítel je konečně volný?“ Zamračila se. „Ne, manželka stále dělá potíže. Jsem zoufalá. Bydlím tady kousek, nechcete jít na kávu? Jmenuji se Marta.“

Pozvání jsem přijala. Bylo vidět, že byt byl zařízený nedávno. „Nebydlíte tu dlouho...“ „Ne, byt mi koupil Karel, než se mi narodila malá, aby mě mohl navštěvovat.“ Posadila jsem se, rozhlédla se po pokoji a všimla si, že na komodě stojí fotografie ve zlatém rámečku. Seděla jsem, zírala na fotku a hrnek s kávou se mi v ruce začal třást.

„Kdo je to?“ zeptala jsem se zbytečně, protože na fotce byl můj muž. „To je on, Kája,“ odpověděla. Nevěděla jsem, co říct. „To dítě máte s ním?“ „Ano,“ řekla jen a začala holčičku chovat. Mlčky jsem je pozorovala, nechtěla jsem tomu uvěřit. Leccos mi do sebe začalo zapadat, například ta podoba s mojí dcerou. „Proč se ptáte?“ „Je to můj manžel!“ vyhrkla jsem.

Vytřeštila oči. „Cože?!“ „Ano.“ Vstala jsem. „Stejnou fotku mám na kredenci i já.“ Dívka začala koktat: „To není možné! Vždyť říkal...“ Zarazila jsem ji: „Vím, co vám napovídal, ale ujišťuji vás, že to není pravda. Žijeme ve shodě, nerozvádíme se, spíme spolu v jedné posteli a každý den se milujeme.“ Marta zrudla. „Já vám nevěřím!“ „Ne? Tak se můžete přesvědčit.“

Vyndala jsem z kabelky svazek klíčů a dva z nich oddělila. „Červený je od branky na zahradu a ten druhý ode dveří. Čekám vás zítra v deset večer, ale jděte potichu.“ Řekla jsem a odešla. Další den jsem se snažila chovat normálně, i když jsem byla pěkně nervózní. S manželem jsme se podívali na film a potom zalezli do postele.

V tom okamžiku se objevila Marta. Rozrazila dveře a zírala na nás. Když ji spatřil, zkameněl a pak ze sebe vysoukal: „Co tady děláš?“ Neodpověděla. „Znáš ji? Kdo je to?“ zeptala jsem se ho a krev v těle se mi vařila. „Nevím,“ řekl zmateně. Do Marty jako když střelí. „Tak ty nevíš?!“ zaječela. „Ty nevíš, kdo mi udělal dvě děti, kdo mě vodí za nos a slibuje mi, že se rozvede?“

Vrhla se na muže a začala do něj bušit pěstmi. Chvilku jsem to pozorovala, ale pak do mě vjel vztek taky a přidala jsem se k ní. Manžel byl v takovém šoku, že se nebránil. Skončil na pohotovosti a tu noc přespal u kamaráda.

Já jsem hned následující den podala žádost o rozvod, protože jsem věděla, že mu nedokážu odpustit. Dala jsem mu volnost, aby se mohl oženit, ale Marta už ho také nechtěla, nevěřila mu. A tak Kája dnes bydlí na ubytovně a platí alimenty na čtyři děti.