Po letech manželství se počáteční zamilovanost vytratí, ale stále by měl přetrvat respekt a láska k celoživotnímu partnerovi. Šárka necítí v manželství ani jedno, a tak přemýšlí, jestli zůstat ve vztahu bez lásky, nebo se rozvést.

Rodiče byli proti

Po dvaceti letech manželství mám pocit, že mi dochází dech. Nemám sílu pracovat na našem vztahu bez lásky, když necítím žádnou odezvu z druhé strany. Ale abych začala pěkně od začátku.

S Jindrou jsme se vzali, když nám bylo devětadvacet, protože jsem čekala naši první dcerku Káťu. Byli jsme do sebe úplně zbláznění. Moji rodiče našemu vztahu nefandili a nelíbilo se jim, že jsem tak rychle otěhotněla. Já jsem ale moc dobře věděla, že Jindra je ten pravý.

Hned rok po prvním dítěti jsem znovu otěhotněla a narodila se Štěpánka. A dva roky nato konečně vysněný kluk – malý Jindra. Manžel se nás mezitím snažil uživit, co mu síly stačily. Rozjížděl s kamarádem malou dílnu na opravy aut a zpočátku to nebylo lehké. Ale já si nestěžovala, bydleli jsme sice skromně, ale milovali jsme se a s Jindrou jsme se měli pořád čemu smát.

Asi před deseti lety se Jindra na školním srazu potkal s dávným kamarádem Petrem. Od té doby se vídali pravidelně. Petr byl podnikatel a člověk viděl na první pohled, že se mu vážně daří. Navrhl Jindrovi, že by do jeho autoservisu zainvestoval a měl skvělý nápad, jak by můj manžel mohl rozjet své podnikání naplno.

Mohli bychom si postavit vlastní dům s bazénem a každý víkend si zaletět na výlet, třeba do Disneylandu, líčil mi Jindra své fantazie. Já o žádné velké bohatství nestála, protože mi bylo jasné, že peníze nepřichází zadarmo. Ale jakmile zmínil, že tak zaopatříme naše tři děti, obměkčil mě a já souhlasila, ať se do podnikání s Petrem pustí.

Netrvalo dlouho a Jindra měl síť autoservisů nejen u nás, ale i ve vedlejších městech. Petr se vyznal v reklamě, a tak se zákazníci jen hrnuli. A Jindrovy sny se plnily. Koupili jsme nový dům, rodiče poslali k pětašedesátým narozeninám do Karibiku, aby konečně viděli, že jsem si vybrala manžela správně. Ale moc dlouho nám štěstí nevydrželo. Jindru peníze změnily.

Manželství bez lásky

Naše manželství už nebylo jako dřív. Místo se mnou a s dětmi jezdil o víkendu na golf s kamarády nebo na motorce do Alp. Samozřejmě jsem měla dost peněz i pro sebe a mohli jsme dát i peníze našim už v podstatě dospělým dětem. Ale chyběl mi náš vztah, jak fungoval dřív.

Spadli jsme do vztahu bez lásky. Když se teď na Jindru podívám, vůbec ho nepoznávám. Věčně usměvavý a pohodový chlap je pryč. Teď jsou na prvním místě peníze. A mně je jasné, že peníze miluje víc než mě a možná i víc než naše děti.

Snažila jsem se to s Jindrou řešit a pracovat na našem vztahu, dokonce jsme pár týdnů chodili k poradci. Ale k ničemu to nevedlo. Jindra nechápe, co mi chybí. Můžu mít, na co si vzpomenu, děti jsou zaopatřené a já si prý pořád stěžuju. Ale já se vdávala z lásky, nehledala jsem bohatého manžela.

A teď žiju ve vztahu bez lásky a přemýšlím, co dál. Má smysl se ještě v padesáti honit za nějakými ideály? Nejradši bych se rozvedla, ale nevím, jestli není na hledání lásky v mém věku trochu pozdě.