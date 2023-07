Saskia Burešová slaví 77: Bývalá hlasatelka toužila být herečkou, s manželem nesměli pracovat na jednom místě

Pokračování 3 / 5

Láska jako z románu

Se svým manželem Petrem Obdržálkem je Saskia víc než padesát let šťastná. Poznali se kdysi dávno na půdě České televize a vzpomínky na jejich setkání si stále hýčkají. „Líbila se mi od prvního okamžiku, hned jsem si říkal: ,Tak ta je dobrá. Pak jsem ji začal zvát na panáky do filmového klubu, který byl v hotelu Palace,“ vzpomínal režisér Petr Obdržálek pro Blesk. „Tenkrát jsem byla zamilovaná do jednoho Francouze, tak jsem to jeho balení moc neopětovala. Prostě zase jeden režisér...,“ dodala s úsměvem Saskia. Režisér ale svoji snahu nevzdal a nakonec si přece jen hlasatelku odvedl k oltáři. Pár spolu žije dodnes a společný čas si umí užít naplno. Za komunismu to ale tak lehké neměli. Jelikož tehdejší režim nepovoloval působení manželů na stejném pracovišti, stáli před rozhodnutím, kdo bude muset svoji práci opustit. Naštěstí právě v té době dostala Saskia nabídku do hlasatelny, a tak se problém vyřešil sám.