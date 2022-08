Šaty, které se vám přizpůsobí: Zavinovací střih sluší každé postavě!

Léto a šaty patří neodmyslitelně k sobě a obzvlášť v posledních letech je nabídka letních modelů opravdu nepřeberná. Jelikož se ale prázdniny nemilosrdně krátí, je pomalu načase přemýšlet nad kousky, které unosíte i na podzim. Zavinovací šaty tuto podmínku splňují a navíc se hodí na každou postavu!

Ať už máte postavu přesýpacích hodin, nebo obráceného trojúhelníku, zavinovací šaty jsou to pravé. Sluší všem a umějí vytvořit velmi ženskou postavu. Zavazování vám zdůrazní pas, véčkový výstřih ukáže váš dekolt a rozparek poodhalí nohu. Díky rozšiřujícímu se střihu v těchto kouscích schováte i širší boky.

Jaké šaty lichotí každé postavě? Podívejte se na video:

Překřížený zavinovací střih je variabilní a umožňuje si šaty přizpůsobit svým proporcím a tvarům. Chcete-li být zatraceně sexy, můžete si pomocí vázání dopřát hluboký výstřih, na pracovní schůzky je zase možné se elegantně zahalit. Podle toho, co chcete zakrýt a na co chcete upozornit, můžete zavazování více či méně utáhnou a umístit do pasu, na boky nebo pod prsa.

V létě zavinovací šaty nejlépe vyniknou na holém těle. Pokud vám dělá starosti příliš se rozvírající výstřih, můžete to vyřešit slušivou braletkou nebo jednobarevným tílkem oblečeným pod šaty. Na nohy se hodí sandálky i tenisky, skvěle se zavinovacími šaty vypadají proutěné kabelky, ale i městské batůžky.

Jakmile se ochladí, není třeba schovávat zavinovací šaty v hloubi šatníku. Právě naopak. Neotřelý model vytvoříte pomocí roláku, který obléknete pod šaty a můžete vyrazit ven, i když teploty klesnou. Nejlépe vypadá černý rolák pod barevné šaty.

Jakmile udeří vlezlé podzimní počasí, dolaďte model pomocí oversized svetru a tenisek nebo kozaček. Tak máte záruku, že šaty unosíte i mimo léto a nebudou vám jen tak ležet ladem ve skříni.