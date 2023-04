Saxana aneb Dívka na koštěti: Sex v hlavní roli, dívka z ulice i tragický osud herce

Již v neděli se po celé České republice rozhoří ohně v rámci svatojakubské noci, které se u nás říká pálení čarodějnic. Kdy jindy si tedy připomenout nejslavnější českou čarodějnici, než právě teď? Od natáčení filmu Dívka na koštěti již uplynulo více než 50 let, čarodějnice Saxana v podání Petry Černocké však dodnes baví děti i dospělé.

Mohla to být Špinarová Ačkoli Petru Černockou role čarodějnice Saxany proslavila, její obsazení nebylo zpočátku tak jisté. Velkou šanci totiž měla také zpěvačka Věra Špinarová, ta však účinkování ve filmu nakonec odmítla. „Kdybych to jen tehdy tušila, že se z toho stane takový hit. Myslím si, že by se můj život ubíral jinou cestou. Netvrdím, že v pouze dobrém slova smyslu, ale určitě by byl jiný. Tak mi akorát zbyly slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi vidím Saxanu. Mohla jsem to být já. Mohla jsem být dívkou na koštěti,“ přiznala později Špinarová. Co jste možná nevěděla o filmu Dívka na koštěti? Podívejte se na video:

Sex v hlavní roli Kdo by byl řekl, že jméno Saxana mělo v divácích vyvolávat myšlenky na sex? „Jelikož to měl být film pro teenagery, chtěl jsem do toho jména nějak včlenit slovo sex. Vyslovit je ale ve společnosti bylo v té době skoro nemyslitelné. Přesto jsem ale chtěl písmena ze slova sex nějakým způsobem využít, všelijak jsem je přeskupoval, až vznikla Saxana, kde jsou sice jen dvě písmena z toho původního slova, ale myslím si, že zní docela dobře," vzpomínal Václav Vorlíček před lety.

Utrpení Jana Hrušínského Herec Jan Hrušínský se málem udusil při natáčení záběru, kdy měl na obličeji masku Napoleona. Výpary z barev i neprodyšnost masky mu totiž dělaly problémy s dýcháním. To však nebylo jeho jediné utrpení. Když se točila scéna, kde hlava jeho postavy Honzy Bláhy spočine na nemocničním stolku, znamenalo to pro Hrušínského vtěsnat se přímo dovnitř kovové konstrukce nočního stolku. Takto pak musel strávit celé natáčecí odpoledne.

Dívka z ulice Čarodějnice Saxana měla pro strach uděláno, to se však občas nedalo říct o její představitelce Petře Černocké. Když měla v jedné scéně skočit z okna pro odvar z babího ucha, dostala strach a neodvážila se dopadnout ani na matrace. Nakonec musel režisér Václav Vorlíček vyrazit do ulic, kde našel dívku podobnou Černocké, která byla ochotná natočit scénu se seskokem. Vorlíček jí za to napsal omluvenku do školy.