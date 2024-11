Slavných příběhů spojených se schizofrenií není tolik jako u depresí či bipolární poruchy, onemocnění je mezi lidmi méně časté, přesto najdeme celou řadu pozoruhodných osobností s touto duševní poruchou. Schizofrenici vnímají svět trochu jinak než my, možná i to je důvodem jejich geniality nebo přinejmenším výjimečnosti. Za své mluví jména Isaac Newton nebo Vincent van Gogh. Kdo další trpěl touto nemocí a jak se projevuje?



Část 1 / 9



Příznaky schizofrenie a její léčba Chvíli je to Jarda a chvíli papež Jan Pavel II. – to je běžná laická představa o tom, jak se projevuje schizofrenie. Je však mylná – toto jsou příznaky rozdvojené osobnosti. Jak tedy rozpoznat tuto nemoc? Co schizofrenik, to jiné projevy, ale mezi její hlavní příznaky patří halucinace, tedy nemocní slyší nebo vidí něco, co ve skutečnosti neexistuje a odehrává se jen v jejich hlavě. Nebo je trápí bludy, tedy myšlenkové konstrukce, které taky existují jen v jejich mysli. Nemocný může být například přesvědčen, že jeho soused kope tajnou chodbu, kterou se chce dostat do jeho domu a škodit mu. Právě pocit ohrožení je u schizofreniků častý. Můj přítel trpí schizofrenií. Miluju ho a chci si ho vzít Schizofrenii může prozradit i horší schopnost komunikace, nesouvislá řeč, samomluva, neschopnost prožívat emoce, radost. Jak ale ukazují slavná jména, diagnóza schizofrenie ještě neznamená, že člověk nemůže žít plnohodnotný život, rozhodně z ní automaticky nevyplývá, že by nemocný člověk měl být omezen na svéprávnosti.

Pokračování 2 / 9 Léčba schizofrenie se bez léků neobejde Při správné léčbě, která se zpočátku neobejde bez léků, důslednosti a i troše štěstí se nemocní mohou uzdravit a vrátit do života, což se podaří zhruba třetině pacientů. Třetina je schopná se vrátit částečně a u třetiny léky nezabírají nebo lékaři nejsou sto přijít na vhodnou medikaci, jak ukázal případ nemocné ženy, která před lety vpadla do školy ve Žďáru nad Sázavou, kde smrtelně zranila šestnáctiletého studenta Petra. Záchvaty úzkosti: Jak je poznáte a co opravdu pomáhá Schizofrenie člověku mnohé bere, ale možná naoplátku i dává. Výzkum ukazuje, že nedostatky v určitých oblastech mozku obvykle vedou k výjimečnosti až genialitě v jiných oblastech. Kteří výjimeční lidé to potvrzují?

Pokračování 3 / 9 Jack Kerouac (1922–1969) Slavný spisovatel, představitel hnutí beatníků a autor bestselleru Na cestě vstoupil ve dvaceti letech do armády, kde mu byla diagnostikovaná schizofrenie. V armádě vydržel jen deset měsíců a po propuštění byla diagnóza zmírněna na "sklony k schizofrenii". Teprve poté odstartovala jeho skvělá spisovatelská dráha. Zemřel ve věku pouhých 47 let na cirhózu jater. Panuje názor, že alkoholem zaháněl hlasy, které ho trápily, že to byla forma jeho samoléčby. Máte špatnou náladu? Víme, jak ji zlepšit. Vsaďte na dýňová semínka

Pokračování 4 / 9 Vincent van Gogh (1853–1890) O jednom z nejoblíbenějších malířů Vincentu van Goghovi je známo, že byl psychicky nemocný. Holandský malíř trpěl proměnlivostí nálad, byl excentrické povahy a v posledních dvou letech jeho života se u něj opakovaly psychotické epizody. Ve věku 37 let se zastřelil. V té době se ještě schizofrenie nediagnostikovala, ale podle všech indícií touto nemocí trpěl. Je zajímavé, že i když si jako dítě kreslíval, malovat začal až v pozdějším věku, většina jeho slavných děl vznikla právě v posledních dvou letech života. Jeho život přibližuje dokumentární drama Painted with Words, ve kterém ztvárňuje Benedict Cumberbatch poslední dny jeho života.

Pokračování 5 / 9 John Nash John Nash byl americký matematik pracující na teorii her a parciálních diferenciálních rovnic. Právě za teorii her mu byla v roce 1994 udělena Nobelova cena za ekonomii. Schizofrenie ho trápila dlouhých 30 let, přesto nepřestával pracovat. Když se ho ptali, jak to, že při své inteligenci věřil hlasům, které slyšel ve své hlavě, odpověděl, že k němu přicházely stejným způsobem jako inspirativní matematické nápady. Jedním z bludů, které ho trápily, byla představa, že všichni muži, kteří nosí červenou kravatu, jsou součástí komunistického spiknutí proti němu. Možná znáte skvělý film Čistá duše natočený podle Nashova života, který byl nominován na 8 Oscarů.

Pokračování 6 / 9 Isaac Newton Těžko dnes říci, zda slavný fyzik trpěl schizofrenií, nicméně o stárnoucím géniovi se šířily zvěsti, že začíná být pomatený, což sám reflektuje v některých ze svých dopisů. Důvodných i neodůvodněných pověstí o Newtonově duševní nenormálnosti se už za jeho života, hlavně však později, vynořilo nepočítaně. Některé až groteskní, jiné realitě odpovídající, nezřídka s podotknutím, že výstřednost a případně až šílenství ke genialitě patří.

Pokračování 7 / 9 Jan Masaryk V roce 2017 vstoupil do kin snímek Masaryk, kde Jana Masaryka hraje Karel Roden. Ve filmu se Masaryk ve třicátých letech minulého století dostává do psychiatrické léčebny, kde se léčí z depresí a závislosti na kokainu. To ale neodpovídá realitě. Budoucí ministr zahraničí nicméně pobýval ve Spojených státech už v letech 1912–1913, kdy mu bylo 26 let. Tehdy mu byla diagnostikována hebefrenie, což je mírnější forma schizofrenie. Jedinec se chová jako puberťák, dělá si, co chce, což se mimo jiné projevuje používáním novotvarů v řeči, nemocný je negativní, ze všeho si dělá legraci. Zní to celkem neškodně, puberťák z toho zpravidla vyroste, pokud se ale jedná o nemoc a nemocný se neléčí, dochází k postupnému rozpadu osobnosti. U Jana Masaryka léčba zabrala, a i když poté nežil životem usedlého maloměšťáka, rozhodně se přes tuto diagnózu byl schopen zapojit do normálního života.

Pokračování 8 / 9 Jake Lloyd aka dětský Anakin Skywalker Jake Lloyd , představitel Anakina Skywalkera ze slavné ságy Star Wars měl našlápnuto na skvělou hereckou dráhu, ale nedokázal toho využít a po Hvězdných válkách hrál už jen menší role. Zřejmě už v dospívání trpěl psychickými problémy, schizofrenie ale u něj propukla, když mu bylo 25 let, tedy v roce 2015. Nejprve skončil ve vězení za rychlou jízdu, navíc bez řidičského průkazu, pak byl převezen do psychiatrické léčebny a jeho matka oznámila, že Jake bohužel trpí touto duševní nemocí.

Pokračování 9 / 9 David Helfgott Australský koncertní pianista David Helfgott se stal známým už jako dítě. V pěti letech ho otec začal učit na klavír a chlapeček byl druhý Mozart. V devatenácti se ale u něj začala projevovat schizoafektivní porucha. Absolvoval psychiatrickou léčbu včetně elektrokonvulzivní terapie. Helfgottovým životem je inspirovaný film Záře, ve kterém hrál Geoffrey Rush. Zemřela Sinéad O‘Connor: Zpěvačka jednoho hitu přišla o syna, pokusila se o sebevraždu a konvertovala k islámu