V srpnu mu bylo devadesát let, několik let už trpí Alzheimerovou chorobou a naposledy si zahrál ve filmu Liga výjimečných před sedmnácti lety. Jako James Bond dobyl ale Sean Connery celý svět a taky srdce téměř každé ženy. Když se dnes zeptáte, který Bond byl ten nej, skoro každý vám řekne, že Connery. Elegantní, přitažlivý, sexy. Přitom stačilo málo a roli by nedostal. Sean Connery vypadal prý jako přerostlý kaskadér.

Kdo sepíše Seanu Connerymu životopis?

Sean Connery se narodil 25. srpna 1930 uklízečce a řidiči náklaďáku ve Skotsku. Přestože ho celý svět zná dnes jako Seana, při narození dostal jméno Thomas. V dětství mu říkali Tommy. Vyrůstal v chudé rodině v obyčejném činžovním domě a prý neměli v bytě ani koupelnu či WC. On sám ve své knize Býti Skotem vzpomíná na nelehké dětství, kdy si svítili plynem a na toaletu chodili o čtyři patra níže na chodbu. Tak si zřejmě život nepředstavoval, takže už ve třinácti odešel z domu.

Sean Connery dokončil jen základní školu, pak ho učil život. Vystřídal spoustu profesí, začínal jako mlékař, pracoval v tiskárně, živil se jako zedník či natěrač rakví. Když mu bylo šestnáct, z nouze se dal k námořnictvu a sloužil v britském Royal Navy. Tehdy si taky nechal udělat svá dvě tetování – na jedné paži má nápis „Skotsko navždy“, na druhé „máma a táta“. Během natáčení si ho vždy nechával zakrýt make-upem. Možná by se z něj stal námořník, ale kvůli vředům na dvanácterníku musel odejít. Jako památka na námořnictvo mu zůstalo nejen tetování, ale taky pořádné svaly.

Michael Caine v něm vzbudil hereckou vášeň

Ty se později snažil „prodat“ v kulturistice, které se věnoval. Dokonce se zúčastnil soutěže Mr. Universe a v roce 1953 získal třetí místo. Později se smíchem říkal, že vůbec nechápe, že se věnoval právě kulturistice. V roce 1954 se seznámil s hercem Michaelem Cainem a stali se z nich přátelé. Možná právě Caine v něm probudil touhu stát se taky hercem. Živil se jako model, hlídal dokonce i děti, v padesátých letech se začal objevovat i ve filmech. Než dostal svou nejslavnější roli, natočil asi jedenáct nevýznamných snímků.

A pak přišel rok 1962 a bondovka Dr. No. Je to vlastně jako příběh z pohádky. Když autor Ian Fleming vymýšlel postavu špiona Jamese Bonda, ani omylem ho nenapadlo, že by roli dostal právě Connery. Prý je moc „syrový“ a vypadá jako přerostlý kaskadér či řidič náklaďáku. Fleming byl aristokrat, snob a měl úplně jiné představy o tom, kdo by ho mohl hrát – třeba Marlon Brando nebo Cary Grant. Jenže jak už to tak bývá, za vším hledej ženu.

Nejlepší James Bond v historii

Manželka jednoho z producentů Seana Conneryho viděla ve filmu Darby O´Gill and the Little People a prohlásila o něm, že je to muž „To die for“. Prostě chlap s velkým sexuálním charismatem, po němž bude každá žena šílet.

Sean Connery roli Jamese Bonda dostal, ovšem ani on nebyl zpočátku nadšený. Kdyby tak tušil, co se po odvysílání Dr. NO odehraje. Doslova ze dne na den se z něj stala světová megahvězda. Producenti se museli určitě tajně Connerymu omlouvat za nedůvěru, protože postavě vtiskl něco, co málokterý další z představitelů Jamese Bonda. Charisma, neuvěřitelný šarm a humor. Ženy ležely fiktivnímu agentovi 007 u nohou a ležely u nohou i samotnému herci. Mimochodem, věděla jste, že už v době natáčení Dr. NO byl Connery plešatý? Tehdy měl na hlavě příčesek, aby mu zakryl plešku.

Z chudého kluka idolem

Jeho charisma ale ani pleš nemohla zničit. Stal se filmovou ikonou, byl vyhlášen nejvíce sexy mužem 20. století, pasovali ho na rytíře, získal několik cen BAFTA, Zlaté glóby i Oscara! A přestože na něj zřejmě až do konce věků budeme vzpomínat jako na nejlepšího Bonda, zahrál si i v jiných filmech, například ve snímku Jméno růže, Neúplatní (za roli policisty získal Oscara), Pevnost, Robin Hood: Král zbojníků, Šaman, První rytíř, Mstitelé či Past. Spoustu rolí taky odmítl – třeba v Pánovi prstenů či Matrix Reloaded. Režisér Steven Spielberg o něm prohlásil, že patří mezi pět nejlepších herců vůbec. Z chudého kluka se stal milionářem a idolem žen.

Kdo dělal dabing?

V češtině je Sean Connery nezapomenutelný také díky skvělému dabingu, mužný hlas mu propůjčil herec Vladimír Brabec, jeho vrstevník, který v roce 2017 ve věku třiaosmdesáti let zemřel. Odešel tak český hlas Seana Conneryho – herec sám už žije několik let v ústraní.

James Bond je šťastně ženatý

Zub času je neúprosný a z někdejšího idolu žen je nemocný stařík, který trpí Alzheimerovou nemocí. V té je mu oporou jeho o rok starší žena Micheline Roquebrune, francouzská malířka, se kterou jsou spolu už od roku 1975, tedy dlouhých pětačtyřicet let! Ano, čtete správně, představitel Agenta 007, který ženy střídal jak ponožky, je ve skutečnosti věrně ženatý skoro půl století.

Ještě než onemocněl zákeřnou nemocí, prohlásil, že receptem na dlouhý vztah je podle něj to, že s manželkou téměř nemluví. Jeho žena ráda mluví francouzsky, on je Skot, a tak si příliš nepopovídají. "Nedokážu s ní promluvit francouzsky ani slovo, ale často si myslím, že to, co by mohlo vypadat jako handicap, je vlastně darem z nebes," tvrdí Connery.

Dalším receptem jsou podle něj hádky. Přestože mateřštinou každého z nich je jiný jazyk, dokáží na sebe řvát a pěkně se pohádat. "Možná má jen polovinu mé výšky, ale dokáže mi vrátit pár facek! Jsme naprosto odlišní, to nás drží u sebe po celá ta léta," tvrdí Connery o své ženě.

Sean Connery se svou ženou Micheline Roquebrune. Další fotky páru i jeho první ženu najdete v galerii v úvodu článku

Pro Seana Conneryho je to druhé manželství, to první manželství s herečkou Diane Cilento se po jedenácti letech rozpadlo. Spolu měli syna Jasona, kterému bude sedmapadesát let.

Sean Connery přežil vlastní smrt, v srpnu mu bylo 90 let



I když je Sean Connery nemocný a bez asistence se dnes už neobejde, je tady tajný agent 007 i mnich Vilém z Baskervillu z filmu Jméno růže pořád s námi. A to přesto, že svět v roce 2015 obletěla smutná zpráva, že legendární James Bond, Sean Connery, zemřel. Naštěstí se ukázalo, že to byla jen fáma.