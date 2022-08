Šéfkuchař Roman Paulus (47) ukáže svoje umění naživo na F.O.O.D. pikniku

"Rád vařím asijská jídla, hřeším kečupem," prozrazuje na sebe v rozhovoru jeden z nejlepších šéfkuchařů Roman Paulus, jehož umění si můžete opět vychutnat poslední srpnovou neděli na F.O.O.D. pikniku v Praze.

Řadu let sbíral zkušenosti v našich i zahraničních restauracích. Nyní patří k nejlepším šéfkuchařům v Česku. Roman Paulus (47) šestkrát obhájil michelinskou hvězdu, loni v listopadu pak otevřel moderní kantýnu v Olomouci a vrhl se na catering. Zároveň již osmým rokem učí lidi dobře vařit v rámci Kuchyně Lidlu a přiznává, že tato spolupráce je pro něj splněný sen. Co o sobě ještě prozradil? A jaké triky předvede naživo poslední srpnovou neděli na F.O.O.D. pikniku?

Takto to žilo loni na F.O.O.D. pikniku

Chtěl jste být kuchařem odmalička?

„Určitě ano. Jednou jsem doma vařil s babičkou a zaujalo mě to. Později v dětství jsem se dostal ke knihám od Jaromíra Trejbala, prvorepublikového gastronoma a osobního kuchaře Vlasty Buriana – byl to velikán, jeho příběh a silná osobnost mě zásadně ovlivnily a nasměrovaly na dráhu kuchaře. Chtěl jsem jít do zahraničí."

Je něco, co byste si přál, aby vám někdo řekl, než jste se stal kuchařem?

„Myslím, že ne. Rozhodně bych to udělal znova, mám kuchařský obor rád.“

Co rád vaříte ve volném čase?

„Velice často vařím asijská jídla, ta mám rád. Třeba se svými dětmi často připravuji letní závitky – na zažehnání menšího hladu během horkých letních dnů jsou taková jídla ideální. Děti navíc baví závitky rolovat, je to příjemně strávený společný čas.“

Musel jste někdy jako kuchař řešit svou figuru?

„Já mám alergii na kalorie! Hrozně tloustnu. (směje se) Když se nehlídám, přiberu. Takže ano, řeším to, chci se ve svém těle cítit dobře a zdravě.“

Dlouhodobě spolupracujete s Lidlem. Co vás na této práci nejvíc baví?

„Spolupráce s Lidlem je splněný sen. Mohu zkoušet a vymýšlet recepty, pořád přicházím na nová jídla a učím se je vařit, zároveň znovu objevuji recepty, které jsem vařil třeba před 10 lety. Až když recepty zcela vyladím, vychytám a ozkouším, vím, že jsou dobré a fungují, sdílím je s lidmi. A Lidl mi formou Kuchyně Lidlu pomáhá dostat tyto dobré recepty mezi širokou veřejnost, učíme společně Čechy dobře vařit. Máme hezkou zpětnou vazbu, diváci píší, že se jim podle receptů dobře vaří. Během covidu mi psaly paní učitelky z kuchařských škol, že jim naše videa ve výuce zachránila život. (směje se) To je krásné. Přál bych si, aby do budoucna byla i anglická verze videí – stává se, že mi ohledně receptů píší i cizinci.“

Jaké recepty mají u diváků největší úspěch?

„Nejvíc lidé vyhledávají špagety carbonara a svíčkovou.“

Sezona dovolených je v plném proudu. Jak řešíte jídlo na dovolené vy?

„Delší dobu jsem na dovolené nebyl, jak se nemohlo cestovat během pandemie. Ale přiznám se, že při mém momentálním pracovním vytížení, navíc když cestujete s malými dětmi, je někdy all inclusive zkrátka tou nejlepší volbou. Je to pohodlné, člověk nemusí nic řešit.“

Kam byste doporučil vycestovat na výlet za jídlem?

„Nejlepší místo v Evropě na jídlo je podle mě Londýn. Bezpochyby. Na jednom místě toho ochutnáte opravdu hodně. Žije tam hodně cizinců, jídla jsou tak autentická – na jedné ulici můžete ochutnat skvělou indii, italská, vietnamská, pákistánská, libanonská jídla. Je tam všechno. Navíc v top kvalitě, mají k dispozici famózní suroviny. Skvěle jsem se ale najedl třeba také v severním Vietnamu, v Hanoji, tam vaří parádní street food. Ochutnal jsem jídla, která ve vietnamských bistrech v Čechách vůbec nejsou v nabídce.“

Na čem si rád pochutnáte, když se nikdo nedívá?

„Miluji kečup. Když si zapeču toast se šunkou a sýrem, tak si k tomu dám kečup. To já můžu. Ale Zdeněk Pohlreich by mě za to asi nepochválil, kdysi v restauracích všichni do všeho dávali kečup, používali ho jako hotovou omáčku... Objednali jste si pasta al pomodoro, a na stole vám přistály špagety s kečupem.“

Můžeme se na vás těšit i na letošním srpnovém F.O.O.D. pikniku?

„Určitě ano! Stejně jako loni tam budu vařit své oblíbené recepty z naší Kuchyně Lidlu. Vaření na pódiu si užívám – myslím, že vaření naživo před lidmi byla jedna z věcí, které mi pomohly, abych při natáčení videí nebyl tolik nervózní. Tyto akce mám rád, protože se vždy na jednom místě sejde spousta lidí, co mají rádi jídlo. Je tam přímý kontakt s těmi, kteří mě rádi sledují nebo vaří podle mých receptů. Návštěvníci opět budou moct ochutnat, co uvařím.“

Kde a kdy bude F.O.O.D. piknik?

Přemýšlíte, jak zakončit léto? Vyrazte s rodinou či přáteli poslední srpnovou neděli na F.O.O.D. piknik v pražském parku Ladronka. Přijďte si užít jídlo, pití a skvělou atmosféru!

Kdy a kde: neděle 28. srpna 2022 – pražský park Ladronka

V kolik? od 11 do 19 hodin

Oblíbenou akci, kterou bude moderovat Lukáš Hejlík, pořádá již podvanácté náš sesterský časopis F.O.O.D. Přijďte s prázdným žaludkem, rozmanitá jídla si budete moct zakoupit ve více než 100 stáncích a food trucích – vybere si každý, od masožravců po vegany.

Těšit se můžete nejen na grilované maso, burgery, zeleninová jídla, různé druhy salátů a cizokrajné pokrmy, ale také na dezerty, zmrzlinu, domácí limonády, kvalitní kávu a víno.

Jakmile se brány festivalu otevřou, můžete si také za zvýhodněnou cenu zakoupit piknikový koš a užít si příjemné odpoledne na dece rozložené v trávě. Kromě skvělého jídla očekávejte i bohatý program.

Během pohodového odpoledne se zajděte podívat na kuchařské show, poslechněte si rozhovory se zajímavými lidmi z českého gastro světa nebo se zúčastněte některého z workshopů na téma omezování plýtvání jídlem, které budou probíhat v Lidl zóně (např. zjistíte, jak správně skladovat suroviny v lednici, nebo se naučíte připravit pesta ze zbylé zeleninové natě). Pro děti od 6 let si Lidl připravil kurz pečení mini pizzy. První workshopy začínají už v 11:00 a máte se na co těšit. Pohodové odpoledne doplní vtipná vystoupení stand-up komiků.

Další podrobnosti o programu letošního F.O.O.D. pikniku se dočtete ZDE na webu recepty.cz