Senoseč v minulosti a dnes: Proč, jak a kdy sekat a sušit trávu

Nahradili jste ve své zahradě či jejím okolí klasický trávník (ať už celý, nebo jeho část) květnatou loukou? V tom případě se i vás týká senoseč. Pro naše předky to dřív bývala spíš praktická záležitost, díky níž získávali krmivo a podestýlku pro zvířata. V čem spočívala, jak se dělá seno dnes a jak je využít?

Poprvé v sezoně se tráva na loukách sekala od konce května do začátku června podle počasí a výšky vzrostlé trávy, bývalo to před nebo na začátku kvetení. Tráva se používala jako krmivo a podestýlka pro hospodářská zvířata (hovězí dobytek, koně, ovce, králíci) a každý pořádný hospodář si musel udělat pořádnou zásobu suchého sena na zimu.

Jak vypadala senoseč v dobách našich předků

Na senoseč se ženci důkladně připravovali, bylo třeba především důkladně naklepat a nabrousit kosy. Na louku se pak vydali s rozbřeskem, kdy na trávě ještě byla ranní rosa. V řadách kosili trávu a za nimi šly ženy a shrabovaly dřevěnými hráběmi pokosenou trávu většinou do řádků, aby se rychle usušila.

Během dalších dnů se pak seno několikrát obracelo a nakonec dávalo do kupek, když hrozil déšť. Usušené kupky sena se nakládaly na vozy a svážely do stodol. Seno se také dávalo na seník, do prostoru nad obytné místnosti pod krov stavení. Zde tvořilo přirozenou izolaci před zimou. Tam seno ještě pár týdnů zrálo, stonky se musely zcela vysušit tak, aby šustily mezi prsty a silnější se lehce lámaly. Ke krmení se používalo jen seno zcela usušené, aby neměl dobytek zažívací potíže.

Jak a kdy se dělá seno

Pokud máte louku nebo alespoň její kousek na své zahradě, budete se muset během sezony také pustit do sečení. V případě, že jste si louku vyseli letos, postačí vám jedna senoseč. U starší louky musíte počítat, stejně jako naši předkové, se dvěma. První bývá v červnu, kdy jsou rostliny v květu, a nazývá se první seč, druhé se říká otava a seče se od půlky července do začátku srpna opět podle počasí a výšky trávy.

Stonky trávy u otavy jsou nižší a trochu jemnější. Tuto trávu používali naši dědečkové ke krmení dobytka jako první a seno z jarní senoseče si nechávali na zimu, obsahuje totiž mnohem víc živin. Pokud byl dobrý rok, mohly se kosit louky ještě potřetí, během září, ale většinou bývaly senoseče jen dvě.

Moderní senoseč

Dnes, v době moderní techniky, je na trhu také spousta strojů, které vám pomůžou jak se sečením trávy, tak i obracením nebo sběrem sena. Pokud ale máte svou vysněnou louku jen kvůli její kráse, vezměte raději do ruky kosu a posečte ji ručně. Určitě je to šetrnější nejen k rostlinám, ale především k živočichům, kteří na louce žijí. Na internetu najdete spoustu rad i online kurzů nebo přihlášek na kurzy kosení naživo přímo na louce. Zkuste weby kyselove.cz, vianatura.cz, kosimesnadno.cz.

Jak správně kosit Pamatujte, že musíte mít pevné boty a vyplatí se i pevná zástěra. Práce s kosou je souhra celého těla. Stůjte rovně s lehce rozkročenýma nohama. Jeden záběr kosou je lehký švih zprava doleva (pro praváky), při rozmachu držte špičku kosy lehce zvednutou nahoru, aby se vám při záběru nezasekla do země. Pohyb je plynulý, ale ne silný, jinak se během krátké doby unavíte.

Jak využít posečenou trávu: Možností je plno, rozhodně ji nevyhazujte!

A co s posečenou trávou nebo usušeným senem? Když nemáte doma zvířata, pro která usušené seno využijete, zkuste ho nabídnout sousedům pro králíky nebo jiné drobné hlodavce. Nebo se usušená tráva může stát základem originálních dekorací, k tomu už potřebujete jen pevnější drát na základ a klubko přírodního provázku. Posečenou trávu můžete nechat proschnout a pak ji dát na zeleninové záhony jako mulč, případně ji rozložte kolem stromů, kde bude zadržovat vláhu. Pokud se chystáte dát ji do kompostu, pak se vyplatí jednotlivé vrstvy prosypat zeminou nebo starými větvemi, aby se kompost nezapařil.