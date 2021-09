Seriá Ulice: Ája chce získat Mária, Luděk chce zpět rodinu a Vanda se vrací

Nová sezóna v Ulici se pěkně rozjíždí a ani tento týden se u obrazovek nebudete nudit. Za Jolanou se opět vrací její dcera Vanda, aby si k ní našla cestu, Ája si pro změnu hledá cestu k Máriovi. A dominantní Luděk se znovu snaží ovládnout Blanku i rodinu. Co dalšího se bude tento týden dít?

Kaštan versus policie Petr Kaštan ví o všem, co se v Ulici šustne. Také tentokrát se ve svém krámku nudí, a tak mu samozřejmě neunikne, že na hřiště před Peškovým domem dorazí bez dozoru Vojta s Miloškem. Zvědavému Kaštanovi to samo sebou nedá. Chce vědět, co za tím vězí, a zároveň pány kluky i nenápadně pohlídat, aby se jim nic nestalo. Jenže na to půjde tak nešťastně, že si na něj vzápětí došlápne policie.

Vanda je zpět Vanda znovu vstoupí Jolaně a Marii do života, navíc způsobem, jenž u Marie vyvolá spoustu otazníků hned první den. Přestože je Vanda milá a vstřícná, jsou věci, které Marii okamžitě zarazí a které u ní vyvolají podezření, že Vanda zřejmě nebude tak upřímná, jak se tváří, a že se u nich neobjevila jen tak náhodou…

Ája má spojenkyni Ája se už nějaký čas snaží znovu sbalit Mária. Ten jejím svodům zatím odolává, protože s ní má své zkušenosti a nehodlá se opět spálit. Tentokrát na to ale Ája půjde hodně rafinovaně. Navíc najde i mocnou spojenkyni, která myslí hlavně na blaho malé Sophinky, dcery Áji a Mária, v někom, do koho by to před časem nikdo neřekl.

Vítek dostane ťafku Vítek musí od přímého nadřízeného leccos skousnout, aby si udržel místo v bance. Tentokrát to už ale Robin Havelka pořádně přežene. Mezi čtyřma očima dá Vítkovi jasně najevo, jak jím pohrdá, a navíc mu i bez obalu řekne, co si o něm myslí. Pro Vítka to je znovu obrovská ťafka, která hodně otřese jeho sebevědomím. Ťafka o to větší, že mu ani jeho spojenec Dita nepříjemnou pravdu nevěří.