Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu

Havran, do kterého se přeměňoval Rumburak (Jiří Lábus), byl ve skutečnosti krkavec. Chovatel Viktor Čahoj na tuto chybu režiséra Vorlíčka několikrát upozorňoval, ale už nechtěli přepisovat scénář. Krkavec je proti havranovi mnohem větší. Krkavec Jack (na natáčení se podílelo více krkavců, ale Jack byl nejchytřejší) stále žije u svého chovatele, krkavci se totiž můžou dožít až osmdesáti let.

Představitel Mekoty Jiří Krytinář byl v seriálu střelen do zadku šípem. Aby nedošlo ke zranění, měl pod kostýmem polštář a pod ním ještě dřevěnou destičku. Ani to však nestačilo, šíp šel trochu jiným směrem a odřel herci kůži. K úrazu přišla také představitelka čarodějnice Jana Andresíková. Ta v roce 1979 prodělala vážnou dopravní nehodu, při níž si mimo jiné nalomila obratle. Při natáčení seriálu pak nešťastně spadla z koštěte a obratle si opět poškodila, nemohla se tak zúčastnit dokončovacích prací na seriálu.

Démon alkohol

Když se na počátku osmdesátých let objevil Vladimír Dlouhý v seriálu Arabela v roli Petra Majera, znamenalo to pro jeho kariéru velký zlom. Okamžitě se stal idolem nejen krásné Arabely, ale i dívek u televizních obrazovek. Nově nabitá sláva si ale začala rychle vybírat svoji daň a pro Dlouhého to znamenalo roky a roky boje s alkoholem, který odstartoval právě během natáčení Arabely. Alkohol měl bohužel vliv i na předčasnou smrt talentovaného herce.