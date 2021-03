Seriál Chalupáři: Zakázané psí štěkání, opilý Menšík a nežádoucí Matuška

Do komparzu bylo potřeba hodně lidí a bylo zbytečné vozit všechny lidi z Prahy. Produkce seriálu proto oslovila místní, jestli by si v Chalupářích nechtěli jako křoví zahrát, ale obzvlášť mladí obyvatelé vesnice toho zpočátku zneužívali. Ráno se zapsali na natáčení, pak utekli k rybníku, kde trávili celý den, a večer si zašli pro peníze. Produkce na to ale brzy přišla a pak si zapsané „křoví“ pečlivě hlídala.

Nežádoucí Matuška

Titulní píseň v podání Waldemara Matušky byla při reprízování seriálu na sklonku osmdesátých let nahrazena instrumentální verzí. Zpěv pana Matušky byl vynechán, a tak byl slyšet jen hudební motiv. To vše jen kvůli tomu, že zpěvák emigroval do Ameriky, a jeho hlas byl proto pro tehdejší režim nežádoucí. Po roce 1989 se vše vrátilo do původní podoby, jakou znáte dnes.