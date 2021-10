Seriál Chlapci a chlapi: Láska na placu i mimo něj, emigrace i seriálové prokletí

Láska na placu

To, že se do sebe občas při natáčení hlavní protagonisté zamilují a dají se dohromady, obzvlášť pokud mají ve scénáři předepsanou lásku a milostné scény, je u filmů i seriálů celkem častý jev. U seriálu Chlapci a chlapi to vyšlo tak napůl. Byl to Martin Zounar, kdo se během natáčení zamiloval do své seriálové partnerky Evy Vejmělkové, měl však smůlu, blonďatá herečka už byla v té době zadaná.

